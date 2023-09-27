В Перми завершилось строительство 400-местного общежития для студентов

Сейчас в общежитии устанавливают мебель и оборудование Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми закончилось строительство нового общежития авиационного техникума Имени Шевцова. В новом здании смогут проживать до 400 студентов, заключение о соответствии здания нормам уже выдала инспекция строительного надзора. Об этом сообщается на сайте правительства и администрации губернатора Пермского края.

«В Перми завершилось строительство общежития на 400 мест для авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Заключение о соответствии объекта всем нормам и проектной документации — выдано Инспекцией строительного надзора Пермского края», — говорится на сайте. На данный момент в здании продолжается установка и монтаж мебели и оборудования.

Новое семиэтажное общежитие располагается рядом со зданием главного корпуса техникума в центре города. Площадь объекта составляет 7,5 тысяч квадратных метров, внутри созданы все условия для проживания студентов. На каждом этаже есть кухня, комната отдыха, специальные помещения для глажки и стирки. Помимо этого на территории общежития было проведено благоустройство.

Также для авиационного техникума было решено создать дополнительный учебный корпус, строительство которого уже подходит к концу. После него планируется отреставрировать главный учебный корпус техникума. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, власти региона сейчас усиленно заняты развитием образовательной инфраструктуры, строятся общежития, мастерские, лаборатории, учебные корпуса, чтобы привлекать молодых людей получать образование в регионе и оставаться здесь жить.

Ранее стало известно, что в Перми планируют построить межвузовский студенческий кампус, который объединит научный потенциал пермских высших учреждений. Стоимость проекта составит 19 млрд рублей.