Мегаполис: пара из ХМАО легализовала больше тысячи мигрантов

28 сентября 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Пара предпринимателей из ХМАО фиктивно регистрировали мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске уроженец Азербайджана в сговоре с подельницей за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали 1270 мигрантов и заработала на этом 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Мегаполис». «Как рассказал окружному телеканалу „Мегаполис“ собственный источник в силовых структурах, в Нижневартовске уроженец Азербайджана гражданин Эльнур А. в сговоре с гражданкой Региной А. за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали в городе 1270 мигрантов. Гражданин Эльнур А., будучи гендиректором фирмы, помогал иностранцам „трудоустроиться“. Вместе криминальная парочка заработала 3 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь их ждет суд», — указано в публикации. В пресс-службе УМВД Нижневартовска переадресовали запрос в окружное ведомство. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о жительнице Радужного, которую поймали на незаконной регистрации мигрантов из Казахстана. Она получила от них 6000 рублей, которые впоследствии были изъяты в пользу казны.

В Нижневартовске уроженец Азербайджана в сговоре с подельницей за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали 1270 мигрантов и заработала на этом 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Мегаполис». «Как рассказал окружному телеканалу „Мегаполис“ собственный источник в силовых структурах, в Нижневартовске уроженец Азербайджана гражданин Эльнур А. в сговоре с гражданкой Региной А. за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали в городе 1270 мигрантов. Гражданин Эльнур А., будучи гендиректором фирмы, помогал иностранцам „трудоустроиться“. Вместе криминальная парочка заработала 3 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь их ждет суд», — указано в публикации. В пресс-службе УМВД Нижневартовска переадресовали запрос в окружное ведомство. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о жительнице Радужного, которую поймали на незаконной регистрации мигрантов из Казахстана. Она получила от них 6000 рублей, которые впоследствии были изъяты в пользу казны.