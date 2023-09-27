27 сентября 2023

Мегаполис: пара из ХМАО легализовала больше тысячи мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Пара предпринимателей из ХМАО фиктивно регистрировали мигрантов Фото:

В Нижневартовске уроженец Азербайджана в сговоре с подельницей за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали 1270 мигрантов и заработала на этом 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Мегаполис».

«Как рассказал окружному телеканалу „Мегаполис“ собственный источник в силовых структурах, в Нижневартовске уроженец Азербайджана гражданин Эльнур А. в сговоре с гражданкой Региной А. за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали в городе 1270 мигрантов. Гражданин Эльнур А., будучи гендиректором фирмы, помогал иностранцам „трудоустроиться“. Вместе криминальная парочка заработала 3 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь их ждет суд», — указано в публикации.

В пресс-службе УМВД Нижневартовска переадресовали запрос в окружное ведомство. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о жительнице Радужного, которую поймали на незаконной регистрации мигрантов из Казахстана. Она получила от них 6000 рублей, которые впоследствии были изъяты в пользу казны.

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В Нижневартовске уроженец Азербайджана в сговоре с подельницей за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали 1270 мигрантов и заработала на этом 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Мегаполис». «Как рассказал окружному телеканалу „Мегаполис“ собственный источник в силовых структурах, в Нижневартовске уроженец Азербайджана гражданин Эльнур А. в сговоре с гражданкой Региной А. за восемь месяцев фиктивно зарегистрировали в городе 1270 мигрантов. Гражданин Эльнур А., будучи гендиректором фирмы, помогал иностранцам „трудоустроиться“. Вместе криминальная парочка заработала 3 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь их ждет суд», — указано в публикации. В пресс-службе УМВД Нижневартовска переадресовали запрос в окружное ведомство. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о жительнице Радужного, которую поймали на незаконной регистрации мигрантов из Казахстана. Она получила от них 6000 рублей, которые впоследствии были изъяты в пользу казны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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