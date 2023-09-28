Спикер челябинского заксобрания посетил сельскую школу искусств

Село Октябрьское входит в избирательный округ депутата Олега Гербера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель челябинского заксобрания Олег Гербер побывал в детской школе искусств в селе Октябрьском. Спикер пообщался с молодыми педагогами, приехавшими работать в сельскую местность по программе «Земский работник культуры», сообщили URA.RU 29 сентября в пресс-службе законодательного собрания.

«Региональный закон о единовременной выплате работникам культуры успешно реализуется в Челябинской области. В 2022 году договоры о предоставлении единовременной выплаты заключены с 34 работниками культуры. В этом году уже подписано девять договоров, оставшиеся 13 соглашений одобрены и находятся в стадии заключения, — сообщил Гербер.

В селе Октябрьском спикер пообщался с двумя выпускниками челябинского института искусств имени Чайковского, занимающимися с детьми декоративно-прикладным искусством и преподавателем игры на гитаре. Их приезд на работу в село позволил приступить к занятиям в школе искусств 66 местным школьникам.

В рамках программы «Земский работник культуры» предусмотрена выплата для педагогов, устроившихся работать в детские школы искусств в села либо города с населением до 50 тысяч человек. Размер единовременной выплаты такому работнику культуры составляет один миллион рублей.