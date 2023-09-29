В Екатеринбурге друзья детства зарезали одного брата, а второго выкинули в окно

В Екатеринбурге 25 сентября двух родных братьев убили друзья детства. Одного из них зарезали, а второго выкинули в окно, сообщил источник в силовых структурах.
«Двух братьев, 31 года и 32 лет, убили друзья детства в Екатеринбурге. Один из них был зарезан, другого выбросили из окна дома. Один из подозреваемых задержан», — пишет ЕАН, ссылаясь на источник.
Силовики ищут второго подозреваемого. 29 сентября тела погибших привезли в мечеть на Чкалова, где над ними совершили похоронный обряд. Затем их отвезут на кладбище.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать инцидент.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.