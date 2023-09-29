В Екатеринбурге друзья детства зарезали одного брата, а второго выкинули в окно

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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
Одного из мужчин выкинули из окна Фото:

В Екатеринбурге 25 сентября двух родных братьев убили друзья детства. Одного из них зарезали, а второго выкинули в окно, сообщил источник в силовых структурах.

«Двух братьев, 31 года и 32 лет, убили друзья детства в Екатеринбурге. Один из них был зарезан, другого выбросили из окна дома. Один из подозреваемых задержан», — пишет ЕАН, ссылаясь на источник.

Силовики ищут второго подозреваемого. 29 сентября тела погибших привезли в мечеть на Чкалова, где над ними совершили похоронный обряд. Затем их отвезут на кладбище.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать инцидент.

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В Екатеринбурге 25 сентября двух родных братьев убили друзья детства. Одного из них зарезали, а второго выкинули в окно, сообщил источник в силовых структурах. «Двух братьев, 31 года и 32 лет, убили друзья детства в Екатеринбурге. Один из них был зарезан, другого выбросили из окна дома. Один из подозреваемых задержан», — пишет ЕАН, ссылаясь на источник. Силовики ищут второго подозреваемого. 29 сентября тела погибших привезли в мечеть на Чкалова, где над ними совершили похоронный обряд. Затем их отвезут на кладбище. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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