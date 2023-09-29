Движение транспорта ограничат из-за капремонта напорно-самотечного коллектора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 30 сентября до 31 марта 2024 года перекроют участок дороги по улице Российской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 30 сентября до 31 марта 2024 года частично закроют движение по участку Российской от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Дорогу перекроют из-за второго этапа работ по капремонту напорно-самотечного коллектора», — уточнили в пресс-службе.

В администрации добавили, что движение транспорта будет организовано по временной схеме. Жителей просят учитывать изменения при планировании своего маршрута.