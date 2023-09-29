В Челябинске перекроют движение на участке улицы Российская. Карта

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Движение транспорта ограничат из-за капремонта напорно-самотечного коллектора Фото:

В Челябинске с 30 сентября до 31 марта 2024 года перекроют участок дороги по улице Российской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 30 сентября до 31 марта 2024 года частично закроют движение по участку Российской от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Дорогу перекроют из-за второго этапа работ по капремонту напорно-самотечного коллектора», — уточнили в пресс-службе.

В администрации добавили, что движение транспорта будет организовано по временной схеме. Жителей просят учитывать изменения при планировании своего маршрута.

Движение будет осуществляться согласно временной схеме
Движение будет осуществляться согласно временной схеме

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В Челябинске с 30 сентября до 31 марта 2024 года перекроют участок дороги по улице Российской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 30 сентября до 31 марта 2024 года частично закроют движение по участку Российской от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Дорогу перекроют из-за второго этапа работ по капремонту напорно-самотечного коллектора», — уточнили в пресс-службе. В администрации добавили, что движение транспорта будет организовано по временной схеме. Жителей просят учитывать изменения при планировании своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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