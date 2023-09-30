Синоптики рассказали, когда в Прикамье выпадет первый снег

ГИС-центр ПГНИУ: в Пермском крае первый снег выпадет в середине октября

01 октября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Прикамские метеорологи указали в прогнозе, когда ждать установление снежного покрова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Характер установившейся погоды говорит о том, что первый снег в Пермском крае выпадет в середине октября. Такой прогноз дают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. «По характеру погоды и распределению аномалий температуры наступивший месяц может быть похож на октябрь 2018 года. Тогда первый снег в Перми отмечался 13 октября, первый снежный покров — 16 октября», — пишут специалисты центра в своем telegram-канале. Ранее метеорологи предсказали, когда в Прикамье придут обильные осадки и завершится засуха. По данным метеорологов, в регионе должна улучшиться ситуации с увлажнением почвы и запасами грунтовых вод.

Характер установившейся погоды говорит о том, что первый снег в Пермском крае выпадет в середине октября. Такой прогноз дают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. «По характеру погоды и распределению аномалий температуры наступивший месяц может быть похож на октябрь 2018 года. Тогда первый снег в Перми отмечался 13 октября, первый снежный покров — 16 октября», — пишут специалисты центра в своем telegram-канале. Ранее метеорологи предсказали, когда в Прикамье придут обильные осадки и завершится засуха. По данным метеорологов, в регионе должна улучшиться ситуации с увлажнением почвы и запасами грунтовых вод.