Синоптики рассказали, когда в Прикамье выпадет первый снег

Прикамские метеорологи указали в прогнозе, когда ждать установление снежного покрова
Характер установившейся погоды говорит о том, что первый снег в Пермском крае выпадет в середине октября. Такой прогноз дают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
«По характеру погоды и распределению аномалий температуры наступивший месяц может быть похож на октябрь 2018 года. Тогда первый снег в Перми отмечался 13 октября, первый снежный покров — 16 октября», — пишут специалисты центра в своем telegram-канале.
Ранее метеорологи предсказали, когда в Прикамье придут обильные осадки и завершится засуха. По данным метеорологов, в регионе должна улучшиться ситуации с увлажнением почвы и запасами грунтовых вод.
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