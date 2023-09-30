30 сентября 2023
29 сентября 2023

Синоптики рассказали, когда в Прикамье выпадет первый снег

ГИС-центр ПГНИУ: в Пермском крае первый снег выпадет в середине октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Погода. Челябинск., лед, заморозки, гололед, обледеневшие ветки
Прикамские метеорологи указали в прогнозе, когда ждать установление снежного покрова Фото:

Характер установившейся погоды говорит о том, что первый снег в Пермском крае выпадет в середине октября. Такой прогноз дают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

«По характеру погоды и распределению аномалий температуры наступивший месяц может быть похож на октябрь 2018 года. Тогда первый снег в Перми отмечался 13 октября, первый снежный покров — 16 октября», — пишут специалисты центра в своем telegram-канале.

Ранее метеорологи предсказали, когда в Прикамье придут обильные осадки и завершится засуха. По данным метеорологов, в регионе должна улучшиться ситуации с увлажнением почвы и запасами грунтовых вод.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Характер установившейся погоды говорит о том, что первый снег в Пермском крае выпадет в середине октября. Такой прогноз дают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. «По характеру погоды и распределению аномалий температуры наступивший месяц может быть похож на октябрь 2018 года. Тогда первый снег в Перми отмечался 13 октября, первый снежный покров — 16 октября», — пишут специалисты центра в своем telegram-канале. Ранее метеорологи предсказали, когда в Прикамье придут обильные осадки и завершится засуха. По данным метеорологов, в регионе должна улучшиться ситуации с увлажнением почвы и запасами грунтовых вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...