30 сентября 2023

Текслер взял на контроль строительство соцобъектов в челябинской «Рублевке». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, текслер алексей
Губернатор попросил строителей «поторопиться» Фото:

Губернатор Челябинской области посетил 1 октября поселок Западный в Сосновском районе. Глава региона пообещал взять на особый контроль строительство социальных объектов в челябинской «Рублевке».

«Строительство новых соцучреждений в Сосновском районе продолжим. Буду контролировать их лично. Побывал в новой школе в „Вишневой горке“, стойка завершена, завтра там начнется учебный процесс», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что также проконтролировал стройку нового детского сада в ЖК «Конфетти». Работы там идут по плану. В начале нового года родители смогут повести ребят в детский сад.

«Строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте. И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации», — добавил губернатор.

Ранее Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.

Текслер просит подрядчика увеличить количество рабочих на объекте
Текслер просит подрядчика увеличить количество рабочих на объекте
Фото:
Завтра дети пойдут в новую школу
Завтра дети пойдут в новую школу
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Губернатор Челябинской области посетил 1 октября поселок Западный в Сосновском районе. Глава региона пообещал взять на особый контроль строительство социальных объектов в челябинской «Рублевке». «Строительство новых соцучреждений в Сосновском районе продолжим. Буду контролировать их лично. Побывал в новой школе в „Вишневой горке“, стойка завершена, завтра там начнется учебный процесс», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что также проконтролировал стройку нового детского сада в ЖК «Конфетти». Работы там идут по плану. В начале нового года родители смогут повести ребят в детский сад. «Строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте. И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации», — добавил губернатор. Ранее Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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