Текслер взял на контроль строительство соцобъектов в челябинской «Рублевке». Фото

01 октября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Губернатор попросил строителей «поторопиться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области посетил 1 октября поселок Западный в Сосновском районе. Глава региона пообещал взять на особый контроль строительство социальных объектов в челябинской «Рублевке». «Строительство новых соцучреждений в Сосновском районе продолжим. Буду контролировать их лично. Побывал в новой школе в „Вишневой горке“, стойка завершена, завтра там начнется учебный процесс», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что также проконтролировал стройку нового детского сада в ЖК «Конфетти». Работы там идут по плану. В начале нового года родители смогут повести ребят в детский сад. «Строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте. И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации», — добавил губернатор. Ранее Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона. Текслер просит подрядчика увеличить количество рабочих на объекте Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Завтра дети пойдут в новую школу Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области посетил 1 октября поселок Западный в Сосновском районе. Глава региона пообещал взять на особый контроль строительство социальных объектов в челябинской «Рублевке». «Строительство новых соцучреждений в Сосновском районе продолжим. Буду контролировать их лично. Побывал в новой школе в „Вишневой горке“, стойка завершена, завтра там начнется учебный процесс», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что также проконтролировал стройку нового детского сада в ЖК «Конфетти». Работы там идут по плану. В начале нового года родители смогут повести ребят в детский сад. «Строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте. И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации», — добавил губернатор. Ранее Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.