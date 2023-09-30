Губернатор Челябинской области посетил 1 октября поселок Западный в Сосновском районе. Глава региона пообещал взять на особый контроль строительство социальных объектов в челябинской «Рублевке».
«Строительство новых соцучреждений в Сосновском районе продолжим. Буду контролировать их лично. Побывал в новой школе в „Вишневой горке“, стойка завершена, завтра там начнется учебный процесс», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Текслер отметил, что также проконтролировал стройку нового детского сада в ЖК «Конфетти». Работы там идут по плану. В начале нового года родители смогут повести ребят в детский сад.
«Строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте. И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации», — добавил губернатор.
Ранее Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.
Текслер просит подрядчика увеличить количество рабочих на объекте
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Завтра дети пойдут в новую школу
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области посетил 1 октября поселок Западный в Сосновском районе. Глава региона пообещал взять на особый контроль строительство социальных объектов в челябинской «Рублевке». «Строительство новых соцучреждений в Сосновском районе продолжим. Буду контролировать их лично. Побывал в новой школе в „Вишневой горке“, стойка завершена, завтра там начнется учебный процесс», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что также проконтролировал стройку нового детского сада в ЖК «Конфетти». Работы там идут по плану. В начале нового года родители смогут повести ребят в детский сад. «Строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте. И школа, и детский сад снимут значительную часть нагрузки на другие образовательные организации», — добавил губернатор. Ранее Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.