Обманувшая «Лукойл» на почти 2 млн рублей челябинка отделалась штрафом

За несколько лет челябинка нанесла ущерб нефтяной компании на сумму почти 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинка, обманным путем похитившая у «Лукойла» почти два миллиона рублей, избежала сурового наказания, отделавшись сравнительно небольшим штрафом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

«Суд постановил признать женщину виновной в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 201 („Злоупотребление должностными полномочиями“). Назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в рамках данного уголовного дела гражданский иск не был заявлен. По данным URA.RU, потерпевшая сторона будет пытаться взыскать с бывшей сотрудницы сумму ущерба в отдельном процессе.

Женщина попала под уголовную статью за то, что несколько лет в обход корпоративной кассы производила для других поставщиков топлива исследования нефтепродуктов. За все время она нанесла корпорации ущерб на сумму почти 1,9 млн рублей. Кроме того, своими действиями она растоптала репутацию компании.

URA.RU направило запрос в пресс-службу корпорации с просьбой объяснить отказ от гражданского иска к челябинке. Ответ будет опубликован после его получения.