Пермский бухгалтер скрыла 40 млн от налоговой

02 октября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

За сокрытие 40 млн рублей директора и бухгалтера будут судить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае будут судить директора и главного бухгалтера одной из компаний за сокрытие 40 млн рублей от налоговой. Денежные средства должны были пойти на погашение долга по налогам, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В городе Перми перед судом предстанут директор коммерческой организации и главный бухгалтер, обвиняемые в сокрытии денежных средств и имущества организации в особо крупном размере, на сумму свыше 40 миллионов рублей», — говорится на сайте. Уголовное дело уже направлено в суд. По версии следствия, руководство организации знало об образовавшемся многомиллионном долге по налогам компании за период с марта по июль 2021 года, однако все равно скрыли денежные средства, за счет которых можно было погасить долг. В ходе расследования долг был погашен, а в отношение ответственных лиц было возбуждено уголовное дело.

В Пермском крае будут судить директора и главного бухгалтера одной из компаний за сокрытие 40 млн рублей от налоговой. Денежные средства должны были пойти на погашение долга по налогам, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В городе Перми перед судом предстанут директор коммерческой организации и главный бухгалтер, обвиняемые в сокрытии денежных средств и имущества организации в особо крупном размере, на сумму свыше 40 миллионов рублей», — говорится на сайте. Уголовное дело уже направлено в суд. По версии следствия, руководство организации знало об образовавшемся многомиллионном долге по налогам компании за период с марта по июль 2021 года, однако все равно скрыли денежные средства, за счет которых можно было погасить долг. В ходе расследования долг был погашен, а в отношение ответственных лиц было возбуждено уголовное дело.