03 октября 2023

В Мордовии арестовали газовщика после отравления 37 студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, уголовник, судебное заседание, полиция, суд, арест
Мужчина свою вину не признал Фото:

В Мордовии арестован сотрудник газораспределительной станции, нарушивший требования безопасности. По мнению следствия это привело к большому выбросу химикатов, которыми отравились 37 человек.

«Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя первого <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работника газораспределительной станции <…> 47-летнего Зубанкова Е. Он <…> грубо нарушил требования инструкции по охране труда при обращении с вредными химическими веществами. Вследствие этого произошел значительный сброс паров одоранта в атмосферу в границах Краснослободска. Всего за медицинской помощью обратились 37 человек», — сообщается в материалах дела на сайте суда.

Среди пострадавших большая часть студенты медицинского колледжа в возрасте от 16 до 20 лет. Подозреваемый свою вину не признал. Под стражу мужчину заключили до 20 ноября.

Ранее 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Пятеро человек находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мордовии арестован сотрудник газораспределительной станции, нарушивший требования безопасности. По мнению следствия это привело к большому выбросу химикатов, которыми отравились 37 человек. «Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя первого <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работника газораспределительной станции <…> 47-летнего Зубанкова Е. Он <…> грубо нарушил требования инструкции по охране труда при обращении с вредными химическими веществами. Вследствие этого произошел значительный сброс паров одоранта в атмосферу в границах Краснослободска. Всего за медицинской помощью обратились 37 человек», — сообщается в материалах дела на сайте суда. Среди пострадавших большая часть студенты медицинского колледжа в возрасте от 16 до 20 лет. Подозреваемый свою вину не признал. Под стражу мужчину заключили до 20 ноября. Ранее 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Пятеро человек находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...