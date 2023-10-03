В Мордовии арестовали газовщика после отравления 37 студентов 04 октября 2023 в 00:45 Размер текста - 17 + Мужчина свою вину не признал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мордовии арестован сотрудник газораспределительной станции, нарушивший требования безопасности. По мнению следствия это привело к большому выбросу химикатов, которыми отравились 37 человек. «Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя первого <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работника газораспределительной станции <…> 47-летнего Зубанкова Е. Он <…> грубо нарушил требования инструкции по охране труда при обращении с вредными химическими веществами. Вследствие этого произошел значительный сброс паров одоранта в атмосферу в границах Краснослободска. Всего за медицинской помощью обратились 37 человек», — сообщается в материалах дела на сайте суда. Среди пострадавших большая часть студенты медицинского колледжа в возрасте от 16 до 20 лет. Подозреваемый свою вину не признал. Под стражу мужчину заключили до 20 ноября. Ранее 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Пятеро человек находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. В Мордовии арестован сотрудник газораспределительной станции, нарушивший требования безопасности. По мнению следствия это привело к большому выбросу химикатов, которыми отравились 37 человек. «Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя первого <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работника газораспределительной станции <…> 47-летнего Зубанкова Е. Он <…> грубо нарушил требования инструкции по охране труда при обращении с вредными химическими веществами. Вследствие этого произошел значительный сброс паров одоранта в атмосферу в границах Краснослободска. Всего за медицинской помощью обратились 37 человек», — сообщается в материалах дела на сайте суда. Среди пострадавших большая часть студенты медицинского колледжа в возрасте от 16 до 20 лет. Подозреваемый свою вину не признал. Под стражу мужчину заключили до 20 ноября. Ранее 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Пятеро человек находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям