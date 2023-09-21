В Мордовии студенты попали в реанимацию, отравившись газом на уроке

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Студенты отравились газом, находясь в медколледже Фото:

В Мордовии 17 студентов медколледжа отравились газом. Об этом сообщает «РЕН-ТВ». Пять из них в реанимации, оставшаяся часть госпитализирована.

«Около 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии», — сообщили в telegram-канале издания. Отмечается, что пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы.

Как уточняет telegram-канал Shot, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. А все пострадавшие — студенты от 17 до 20 лет.

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В Мордовии 17 студентов медколледжа отравились газом. Об этом сообщает «РЕН-ТВ». Пять из них в реанимации, оставшаяся часть госпитализирована. «Около 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии», — сообщили в telegram-канале издания. Отмечается, что пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Как уточняет telegram-канал Shot, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. А все пострадавшие — студенты от 17 до 20 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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