В Мордовии студенты попали в реанимацию, отравившись газом на уроке

Студенты отравились газом, находясь в медколледже
В Мордовии 17 студентов медколледжа отравились газом. Об этом сообщает «РЕН-ТВ». Пять из них в реанимации, оставшаяся часть госпитализирована.
«Около 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии», — сообщили в telegram-канале издания. Отмечается, что пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы.
Как уточняет telegram-канал Shot, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. А все пострадавшие — студенты от 17 до 20 лет.
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