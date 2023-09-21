В Мордовии студенты попали в реанимацию, отравившись газом на уроке 21 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Студенты отравились газом, находясь в медколледже Фото: Анна Майорова © URA.RU В Мордовии 17 студентов медколледжа отравились газом. Об этом сообщает «РЕН-ТВ». Пять из них в реанимации, оставшаяся часть госпитализирована. «Около 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии», — сообщили в telegram-канале издания. Отмечается, что пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Как уточняет telegram-канал Shot, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. А все пострадавшие — студенты от 17 до 20 лет. В Мордовии 17 студентов медколледжа отравились газом. Об этом сообщает «РЕН-ТВ». Пять из них в реанимации, оставшаяся часть госпитализирована. «Около 17 человек, среди которых 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии», — сообщили в telegram-канале издания. Отмечается, что пятеро находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные госпитализированы. Как уточняет telegram-канал Shot, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. А все пострадавшие — студенты от 17 до 20 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям