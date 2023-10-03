Работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми

04 октября 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Работающие родители продолжат получать выплаты по уходу за ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители продолжат получать выплаты по уходу за ребенком, даже если выйдут на работу на полный день.Такой законопроект Минтруда поддержал кабмин. На данный момент на сохранение пособия могут претендовать только те декретницы, которые работают неполный день либо из дома. «Матери и отцы, опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, будут получать декретное пособие, даже если решат вернуться к работе на полную ставку», — написали «Известия» со ссылкой на поправки Минтруда. Сейчас декретные выплаты сохраняются лишь в том случае, если родители работают неполный день или из дома, а также если с момента рождения ребенка прошло минимум полгода. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала изданию, что были даже судебные решения, когда мать выходила работать на 0,9 ставки и с нее снимались выплаты, а на работодателя выписывались штрафы. В июне 2023 года президент России Владимир Путин высказался за поправки в законе в пользу женщин, которые хотят выходить на работу раньше, чем через полгода после родов, и на полную ставку. «Решения президента, озвученного и теперь реализованного в виде законопроекта, ждали многие женщины, находящиеся в декрете. У них будет возможность реализовываться в полной мере с получением декретных выплат, которые остаются вне зависимости от размера ставки, на которую женщина вышла работать. Мы сделаем все возможное, чтобы законопроект был принят как можно быстрее», — подчеркнула Буцкая. Согласно законопроекту, во время декретного отпуска можно будет устраиваться и к другим работодателям. Ранее в Госдуму РФ вносился законопроект, который предлагает сохранить выплату пособия по уходу за ребенком, даже если матери вернутся на работу до того, как возраст ребенка достигнет полутора лет. В законопроекте указано, что в данный момент право получать декретные выплаты сохраняется лишь в том случае, если родитель работает на условиях неполного рабочего времени, из дома или продолжает обучение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители продолжат получать выплаты по уходу за ребенком, даже если выйдут на работу на полный день.Такой законопроект Минтруда поддержал кабмин. На данный момент на сохранение пособия могут претендовать только те декретницы, которые работают неполный день либо из дома. «Матери и отцы, опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, будут получать декретное пособие, даже если решат вернуться к работе на полную ставку», — написали «Известия» со ссылкой на поправки Минтруда. Сейчас декретные выплаты сохраняются лишь в том случае, если родители работают неполный день или из дома, а также если с момента рождения ребенка прошло минимум полгода. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала изданию, что были даже судебные решения, когда мать выходила работать на 0,9 ставки и с нее снимались выплаты, а на работодателя выписывались штрафы. В июне 2023 года президент России Владимир Путин высказался за поправки в законе в пользу женщин, которые хотят выходить на работу раньше, чем через полгода после родов, и на полную ставку. «Решения президента, озвученного и теперь реализованного в виде законопроекта, ждали многие женщины, находящиеся в декрете. У них будет возможность реализовываться в полной мере с получением декретных выплат, которые остаются вне зависимости от размера ставки, на которую женщина вышла работать. Мы сделаем все возможное, чтобы законопроект был принят как можно быстрее», — подчеркнула Буцкая. Согласно законопроекту, во время декретного отпуска можно будет устраиваться и к другим работодателям. Ранее в Госдуму РФ вносился законопроект, который предлагает сохранить выплату пособия по уходу за ребенком, даже если матери вернутся на работу до того, как возраст ребенка достигнет полутора лет. В законопроекте указано, что в данный момент право получать декретные выплаты сохраняется лишь в том случае, если родитель работает на условиях неполного рабочего времени, из дома или продолжает обучение.