Движение перепустят со «старой» дороги на правую часть нового моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области 4 октября запустили движение по правой части нового моста через реку Ук. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Произведен перепуск движения по вновь построенной правой части моста через реку Ук на 1576 км. Досрочно завершенный первый этап буровзрывных работ позволил переключить транспортный поток», — заявили URA.RU в Упрдоре.

До перепуска транспорт проезжал участок по уже существующей дороге. Сейчас на участке с 1564 по 1609 километр продолжается реконструкция. Дорожники снижают перепады высот и расширяют дорогу до четырех полос, чтобы сделать участок безопасным. В число работ включены и новые развязки.

Продолжаются буровзрывные работы и установка эстакад. Упрдор напоминает, что в часы взрывов, с 9:00 до 14:00 каждый четверг, участок перекрывают.

Первый этап буровзрывных работ досрочно завершили 15 сентября. Начальник Упрдора Владимир Муравьев сообщал URA.RU, что к строительству левой части моста приступили сразу после сдачи этапа.