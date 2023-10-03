03 октября 2023

В Челябинской области запустили движение через новый мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Челябинск , дальнобойщик, м5, трасса м5, м-5, автодорога, реконструкция автодороги
Движение перепустят со «старой» дороги на правую часть нового моста Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области 4 октября запустили движение по правой части нового моста через реку Ук. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Произведен перепуск движения по вновь построенной правой части моста через реку Ук на 1576 км. Досрочно завершенный первый этап буровзрывных работ позволил переключить транспортный поток», — заявили URA.RU в Упрдоре.

До перепуска транспорт проезжал участок по уже существующей дороге. Сейчас на участке с 1564 по 1609 километр продолжается реконструкция. Дорожники снижают перепады высот и расширяют дорогу до четырех полос, чтобы сделать участок безопасным. В число работ включены и новые развязки.

Продолжаются буровзрывные работы и установка эстакад. Упрдор напоминает, что в часы взрывов, с 9:00 до 14:00 каждый четверг, участок перекрывают.

Первый этап буровзрывных работ досрочно завершили 15 сентября. Начальник Упрдора Владимир Муравьев сообщал URA.RU, что к строительству левой части моста приступили сразу после сдачи этапа.

Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Челябинск
Перепуск движения со «старой» части дороги осуществят через правую часть нового моста
Фото:

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На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области 4 октября запустили движение по правой части нового моста через реку Ук. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Произведен перепуск движения по вновь построенной правой части моста через реку Ук на 1576 км. Досрочно завершенный первый этап буровзрывных работ позволил переключить транспортный поток», — заявили URA.RU в Упрдоре. До перепуска транспорт проезжал участок по уже существующей дороге. Сейчас на участке с 1564 по 1609 километр продолжается реконструкция. Дорожники снижают перепады высот и расширяют дорогу до четырех полос, чтобы сделать участок безопасным. В число работ включены и новые развязки. Продолжаются буровзрывные работы и установка эстакад. Упрдор напоминает, что в часы взрывов, с 9:00 до 14:00 каждый четверг, участок перекрывают. Первый этап буровзрывных работ досрочно завершили 15 сентября. Начальник Упрдора Владимир Муравьев сообщал URA.RU, что к строительству левой части моста приступили сразу после сдачи этапа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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