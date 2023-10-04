04 октября 2023

В Магнитогорске сгорел цех пиломатериалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, мчс, пожар, огонь, пожарный
Спасатели сформировали четыре звена газодымозащиты Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сгорел цех пиломатериалов. Об этом 5 октября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Возгорание произошло утром 5 октября в цехе по переработке пиломатериалов на улице Циолковского. На месте работали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта», — уточнили в пресс-службе.

Пожар локализован, угрозы распространения нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Линия подачи воды была проложена от ближайшего гидранта
Линия подачи воды была проложена от ближайшего гидранта
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) сгорел цех пиломатериалов. Об этом 5 октября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Возгорание произошло утром 5 октября в цехе по переработке пиломатериалов на улице Циолковского. На месте работали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта», — уточнили в пресс-службе. Пожар локализован, угрозы распространения нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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