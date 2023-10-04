В Магнитогорске сгорел цех пиломатериалов. Фото

05 октября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Спасатели сформировали четыре звена газодымозащиты Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) сгорел цех пиломатериалов. Об этом 5 октября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Возгорание произошло утром 5 октября в цехе по переработке пиломатериалов на улице Циолковского. На месте работали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта», — уточнили в пресс-службе. Пожар локализован, угрозы распространения нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Линия подачи воды была проложена от ближайшего гидранта Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске (Челябинская область) сгорел цех пиломатериалов. Об этом 5 октября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Возгорание произошло утром 5 октября в цехе по переработке пиломатериалов на улице Циолковского. На месте работали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта», — уточнили в пресс-службе. Пожар локализован, угрозы распространения нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.