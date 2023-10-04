Спасатели сформировали четыре звена газодымозащиты
В Магнитогорске (Челябинская область) сгорел цех пиломатериалов. Об этом 5 октября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Возгорание произошло утром 5 октября в цехе по переработке пиломатериалов на улице Циолковского. На месте работали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта», — уточнили в пресс-службе.
Пожар локализован, угрозы распространения нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Линия подачи воды была проложена от ближайшего гидранта
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!