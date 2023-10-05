В Перми туристические автобусы не могут припарковаться около музеев и других достопримечательностей из-за оставленных здесь автомобилей. Власти в таких местах установили дорожные знаки, запрещающие парковку частным машинам, но водителей это не останавливает. На проблему обратил внимание экскурсовод Максим Воробей, который записал видеообращение в костюме основателя Перми Василия Татищева.
«А воз и ныне там. Приехали на экскурсию на автобусе в очередной раз. Знак, что кроме автобусов никому стоять нельзя, как игнорировался, так и продолжает игнорироваться. Доколе?!» — возмущается на видео Воробей. Судя по кадрам, они сняты около Музея пермской артиллерии.
Как рассказывало URA.RU, пермские турфирмы попросили мэрию обеспечить достопримечательности парковками еще зимой 2022 года. В 2023 году, в год 300-летия Перми, чиновники организовали такие парковки, расставив запрещающие знаки для автомобилистов. Они появились у зоопарка, театра оперы и балета, художественной галереи и других мест.
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