«Татищев» пожаловался на пермяков, которые мешают туристам. Видео

В Перми экскурсоводы возмущены водителями, мешающими туристическим автобусам

06 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Водителей не пугают знаки об эвакуации машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми туристические автобусы не могут припарковаться около музеев и других достопримечательностей из-за оставленных здесь автомобилей. Власти в таких местах установили дорожные знаки, запрещающие парковку частным машинам, но водителей это не останавливает. На проблему обратил внимание экскурсовод Максим Воробей, который записал видеообращение в костюме основателя Перми Василия Татищева. «А воз и ныне там. Приехали на экскурсию на автобусе в очередной раз. Знак, что кроме автобусов никому стоять нельзя, как игнорировался, так и продолжает игнорироваться. Доколе?!» — возмущается на видео Воробей. Судя по кадрам, они сняты около Музея пермской артиллерии. Как рассказывало URA.RU, пермские турфирмы попросили мэрию обеспечить достопримечательности парковками еще зимой 2022 года. В 2023 году, в год 300-летия Перми, чиновники организовали такие парковки, расставив запрещающие знаки для автомобилистов. Они появились у зоопарка, театра оперы и балета, художественной галереи и других мест.

В Перми туристические автобусы не могут припарковаться около музеев и других достопримечательностей из-за оставленных здесь автомобилей. Власти в таких местах установили дорожные знаки, запрещающие парковку частным машинам, но водителей это не останавливает. На проблему обратил внимание экскурсовод Максим Воробей, который записал видеообращение в костюме основателя Перми Василия Татищева. «А воз и ныне там. Приехали на экскурсию на автобусе в очередной раз. Знак, что кроме автобусов никому стоять нельзя, как игнорировался, так и продолжает игнорироваться. Доколе?!» — возмущается на видео Воробей. Судя по кадрам, они сняты около Музея пермской артиллерии. Как рассказывало URA.RU, пермские турфирмы попросили мэрию обеспечить достопримечательности парковками еще зимой 2022 года. В 2023 году, в год 300-летия Перми, чиновники организовали такие парковки, расставив запрещающие знаки для автомобилистов. Они появились у зоопарка, театра оперы и балета, художественной галереи и других мест.