05 октября 2023

«Татищев» пожаловался на пермяков, которые мешают туристам. Видео

В Перми экскурсоводы возмущены водителями, мешающими туристическим автобусам
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, парковка запрещена, знак эвакуатор, ограничение по парковке
Водителей не пугают знаки об эвакуации машин Фото:

В Перми туристические автобусы не могут припарковаться около музеев и других достопримечательностей из-за оставленных здесь автомобилей. Власти в таких местах установили дорожные знаки, запрещающие парковку частным машинам, но водителей это не останавливает. На проблему обратил внимание экскурсовод Максим Воробей, который записал видеообращение в костюме основателя Перми Василия Татищева.

«А воз и ныне там. Приехали на экскурсию на автобусе в очередной раз. Знак, что кроме автобусов никому стоять нельзя, как игнорировался, так и продолжает игнорироваться. Доколе?!» — возмущается на видео Воробей. Судя по кадрам, они сняты около Музея пермской артиллерии.

Как рассказывало URA.RU, пермские турфирмы попросили мэрию обеспечить достопримечательности парковками еще зимой 2022 года. В 2023 году, в год 300-летия Перми, чиновники организовали такие парковки, расставив запрещающие знаки для автомобилистов. Они появились у зоопарка, театра оперы и балета, художественной галереи и других мест.

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В Перми туристические автобусы не могут припарковаться около музеев и других достопримечательностей из-за оставленных здесь автомобилей. Власти в таких местах установили дорожные знаки, запрещающие парковку частным машинам, но водителей это не останавливает. На проблему обратил внимание экскурсовод Максим Воробей, который записал видеообращение в костюме основателя Перми Василия Татищева. «А воз и ныне там. Приехали на экскурсию на автобусе в очередной раз. Знак, что кроме автобусов никому стоять нельзя, как игнорировался, так и продолжает игнорироваться. Доколе?!» — возмущается на видео Воробей. Судя по кадрам, они сняты около Музея пермской артиллерии. Как рассказывало URA.RU, пермские турфирмы попросили мэрию обеспечить достопримечательности парковками еще зимой 2022 года. В 2023 году, в год 300-летия Перми, чиновники организовали такие парковки, расставив запрещающие знаки для автомобилистов. Они появились у зоопарка, театра оперы и балета, художественной галереи и других мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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