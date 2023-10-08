08 октября 2023
07 октября 2023

Сургутяне раскритиковали спектакль со звездами из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция спектакля «Прикасаемые» в Свердловском драмтеатре. Екатеринбург, арнтгольц татьяна
Сургутяне посчитали, что Татьяна Арнтгольц, Роман Маякин и Сергей Перегудов проявили неуважение своей игрой Фото:

Сургутяне пожаловались на спектакль «Близость», который недавно показали в театре СурГУ. Они считают, что актеры из Москвы, среди которых были Роман Маякин, Татьяна Арнтгольц и Сергей Перегудов, своей игрой проявили неуважение к зрителям. Об этом URA.RU сообщила одна из зрительниц.

«Все ожидали увидеть большее, чем показали актеры на самом деле. На сцене вместо профессиональной игры была сплошная болтовня. Актеры с каменным лицом то и дело забывали свои реплики. Некоторые ушли на антракте, а оставшиеся — недовольно перешептывались в зале», — рассказала зрительница.

Другие зрители, побывавшие на спектакле, также оставили негативные отзывы в соцсетях. «Это было наглое издевательство над провинциальным зрителем. На сцене творился апогей неуважения к людям, заплатившим за билеты», — написал автор публикации в группе «Черный список Сургут | Отзывы» в социальной сети «Вконтакте». В комментариях его поддержали и другие сургутяне: «Я тоже на первом антракте ушла. Догадываюсь, что таких было немало», — отметила подписчица.

За разъяснениями журналист агентства обратился к руководству Московского творческого объединения «ТелеТеатР». Представители не ответили на телефонный звонок. Корреспондент также направил запрос в пресс-службу театра СурГУ, но на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскритиковали экстрим-шоу каскадеров. Местные жители пожаловались на организаторов российского театра «Каскадер» из-за отмены выступлений по техническим причинам.

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Сургутяне пожаловались на спектакль «Близость», который недавно показали в театре СурГУ. Они считают, что актеры из Москвы, среди которых были Роман Маякин, Татьяна Арнтгольц и Сергей Перегудов, своей игрой проявили неуважение к зрителям. Об этом URA.RU сообщила одна из зрительниц. «Все ожидали увидеть большее, чем показали актеры на самом деле. На сцене вместо профессиональной игры была сплошная болтовня. Актеры с каменным лицом то и дело забывали свои реплики. Некоторые ушли на антракте, а оставшиеся — недовольно перешептывались в зале», — рассказала зрительница. Другие зрители, побывавшие на спектакле, также оставили негативные отзывы в соцсетях. «Это было наглое издевательство над провинциальным зрителем. На сцене творился апогей неуважения к людям, заплатившим за билеты», — написал автор публикации в группе «Черный список Сургут | Отзывы» в социальной сети «Вконтакте». В комментариях его поддержали и другие сургутяне: «Я тоже на первом антракте ушла. Догадываюсь, что таких было немало», — отметила подписчица. За разъяснениями журналист агентства обратился к руководству Московского творческого объединения «ТелеТеатР». Представители не ответили на телефонный звонок. Корреспондент также направил запрос в пресс-службу театра СурГУ, но на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскритиковали экстрим-шоу каскадеров. Местные жители пожаловались на организаторов российского театра «Каскадер» из-за отмены выступлений по техническим причинам.
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