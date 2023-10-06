Главный танковый завод РФ набирает поваров

На «Уралвагонзавод» ищут поваров и мойщиков посуды
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, столовая, выпечка, продукты, весы, еда, повар, приготовление еды
Столовые предприятия работают в круглосуточном режиме, поэтому требуется все больше людей Фото:

На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») требуются работники в комбинат питания. В частности, туда ищут поваров, кондитеров, мойщиков посуды. Вакансии опубликованы в официальной группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте».

«Комбинат питания примет на работу по следующим профессиям: повар, кондитер, кухонный рабочий, мойщик посуды, контролер-кассир, грузчик, официант», — говорится в объявлении. На предприятии готовы обучить профессиям без отрыва от производства, также соискателям обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет, дотацию на питание.

Ранее URA.RU сообщало, что столовые «Уралвагонзавода» перешли на круглосуточный режим работы. Всего на заводе 14 столовых.

«Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие неоднократно посещали первые лица страны, оно находится под санкциями западных государств. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии.

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На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») требуются работники в комбинат питания. В частности, туда ищут поваров, кондитеров, мойщиков посуды. Вакансии опубликованы в официальной группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте». «Комбинат питания примет на работу по следующим профессиям: повар, кондитер, кухонный рабочий, мойщик посуды, контролер-кассир, грузчик, официант», — говорится в объявлении. На предприятии готовы обучить профессиям без отрыва от производства, также соискателям обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет, дотацию на питание. Ранее URA.RU сообщало, что столовые «Уралвагонзавода» перешли на круглосуточный режим работы. Всего на заводе 14 столовых. «Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие неоднократно посещали первые лица страны, оно находится под санкциями западных государств. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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