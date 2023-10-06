Студент 4 октября ушел из общежития колледжа и пропал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) не могут найти 15-летнего Арсения Снегирева, который 4 октября ушел из общежития колледжа и не вернулся. Из особых примет у подростка на лице есть два шрама. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».

«В Нижневартовске 4 октября пропал Арсений Снегирев 2007 года рождения. Он ушел из общежития Строительного колледжа по адресу улица Северная, 52. У мальчика есть два шрама на лице — на правой брови и правой щеке под глазом», — написал поисковый отряд в группе в соцсети «ВКонтакте».

Подростку на вид 16-17 лет, рост около 180 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. На ногах у парня были темно-синие кроссовки. Если есть какая-то информация о местонахождении Арсения, то поисковый отряд просит позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-86-77.