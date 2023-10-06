06 октября 2023

В Нижневартовске пропал подросток со шрамами на лице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, парень, подросток
Студент 4 октября ушел из общежития колледжа и пропал Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) не могут найти 15-летнего Арсения Снегирева, который 4 октября ушел из общежития колледжа и не вернулся. Из особых примет у подростка на лице есть два шрама. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».

«В Нижневартовске 4 октября пропал Арсений Снегирев 2007 года рождения. Он ушел из общежития Строительного колледжа по адресу улица Северная, 52. У мальчика есть два шрама на лице — на правой брови и правой щеке под глазом», — написал поисковый отряд в группе в соцсети «ВКонтакте».

Подростку на вид 16-17 лет, рост около 180 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. На ногах у парня были темно-синие кроссовки. Если есть какая-то информация о местонахождении Арсения, то поисковый отряд просит позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-86-77.

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) не могут найти 15-летнего Арсения Снегирева, который 4 октября ушел из общежития колледжа и не вернулся. Из особых примет у подростка на лице есть два шрама. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «В Нижневартовске 4 октября пропал Арсений Снегирев 2007 года рождения. Он ушел из общежития Строительного колледжа по адресу улица Северная, 52. У мальчика есть два шрама на лице — на правой брови и правой щеке под глазом», — написал поисковый отряд в группе в соцсети «ВКонтакте». Подростку на вид 16-17 лет, рост около 180 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. На ногах у парня были темно-синие кроссовки. Если есть какая-то информация о местонахождении Арсения, то поисковый отряд просит позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-86-77.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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