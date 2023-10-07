07 октября 2023
06 октября 2023

Одно из самых маргинальных мест Челябинска станет любимым местом отдыха жителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, сквер, щебень, сад камней, благоустройство, общественное пространство
Губернатор Текслер призывает челябинцев посетить Сад камней Фото:

В Челябинске после длительной реконструкции преобразился Сад камней. Площадка парка долгие годы была заброшена — ее бурьяны стали прибежищем маргинальных личностей. Губернатор Алексей Текслер 8 октября заверил, что теперь новый сад станет любимым местом отдыха.

«Много лет сад был забыт и заброшен. Но теперь, уверен, для многих он станет любимым местом отдыха. Тем более, что Сад камней не просто историческое название, сюда привезли наши уникальные уральские камни», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что сейчас в Челябинске стоят последние теплые дни. И это отличная возможность погулять в новом Саду камней с детьми и родными.

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В Челябинске после длительной реконструкции преобразился Сад камней. Площадка парка долгие годы была заброшена — ее бурьяны стали прибежищем маргинальных личностей. Губернатор Алексей Текслер 8 октября заверил, что теперь новый сад станет любимым местом отдыха. «Много лет сад был забыт и заброшен. Но теперь, уверен, для многих он станет любимым местом отдыха. Тем более, что Сад камней не просто историческое название, сюда привезли наши уникальные уральские камни», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что сейчас в Челябинске стоят последние теплые дни. И это отличная возможность погулять в новом Саду камней с детьми и родными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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