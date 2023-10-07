В Челябинске после длительной реконструкции преобразился Сад камней. Площадка парка долгие годы была заброшена — ее бурьяны стали прибежищем маргинальных личностей. Губернатор Алексей Текслер 8 октября заверил, что теперь новый сад станет любимым местом отдыха.
«Много лет сад был забыт и заброшен. Но теперь, уверен, для многих он станет любимым местом отдыха. Тем более, что Сад камней не просто историческое название, сюда привезли наши уникальные уральские камни», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что сейчас в Челябинске стоят последние теплые дни. И это отличная возможность погулять в новом Саду камней с детьми и родными.
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