Одно из самых маргинальных мест Челябинска станет любимым местом отдыха жителей. Видео

08 октября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Губернатор Текслер призывает челябинцев посетить Сад камней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске после длительной реконструкции преобразился Сад камней. Площадка парка долгие годы была заброшена — ее бурьяны стали прибежищем маргинальных личностей. Губернатор Алексей Текслер 8 октября заверил, что теперь новый сад станет любимым местом отдыха. «Много лет сад был забыт и заброшен. Но теперь, уверен, для многих он станет любимым местом отдыха. Тем более, что Сад камней не просто историческое название, сюда привезли наши уникальные уральские камни», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что сейчас в Челябинске стоят последние теплые дни. И это отличная возможность погулять в новом Саду камней с детьми и родными.

В Челябинске после длительной реконструкции преобразился Сад камней. Площадка парка долгие годы была заброшена — ее бурьяны стали прибежищем маргинальных личностей. Губернатор Алексей Текслер 8 октября заверил, что теперь новый сад станет любимым местом отдыха. «Много лет сад был забыт и заброшен. Но теперь, уверен, для многих он станет любимым местом отдыха. Тем более, что Сад камней не просто историческое название, сюда привезли наши уникальные уральские камни», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что сейчас в Челябинске стоят последние теплые дни. И это отличная возможность погулять в новом Саду камней с детьми и родными.