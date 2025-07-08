Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина подарят билеты на культурные мероприятия победителям конкурса в День семьи. Необычную акцию анонсировала Ирина Текслер в соцсетях во время поздравлений с Днем семьи.
«Алексей Текслер дарит билеты на фестиваль классической музыки „Курчатов Фест“ за самую необычную историю любви, а в моих комментариях оставляйте фотографии своей семьи или пары. Фотография, набравшая большее количество сердечек, будет моим победителем и обладателем двух билетов на Курчатов Фест на день Хиблы Герзмавы», — написала супруга главы региона в своем telegram-канале. Ирина Текслер уточнила, что за второе место также предусмотрены призы в виде билетов на день Шахерезады Дарьи Мороз.
В Челябинске, как и по всей России, 8 июля отметят День семьи, любви и верности. В этом году праздничные мероприятия стартовали с 6 июля и продолжатся несколько дней, охватив различные общественные пространства города, включая парки, библиотеки и концертные залы. Ключевыми событиями программы станут Парад семьи, романтические концерты, специализированные выставки и мастер-классы. Подробную афишу читайте на сайте URA.RU.
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