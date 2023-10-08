08 октября 2023

В челябинском СИЗО заключенный покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Заключенный покончил с собой в камере следственного изолятора Фото:

В СИЗО №1 Челябинска заключенный покончил с собой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

«По данному факту проводится проверка. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

По данным URA.RU, труп нашли в минувшие выходные. Погибшим оказался 51-летний мужчина. Он находился в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментария.

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В СИЗО №1 Челябинска заключенный покончил с собой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. «По данному факту проводится проверка. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. По данным URA.RU, труп нашли в минувшие выходные. Погибшим оказался 51-летний мужчина. Он находился в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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