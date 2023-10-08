В челябинском СИЗО заключенный покончил с собой

Заключенный покончил с собой в камере следственного изолятора
В СИЗО №1 Челябинска заключенный покончил с собой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
«По данному факту проводится проверка. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
По данным URA.RU, труп нашли в минувшие выходные. Погибшим оказался 51-летний мужчина. Он находился в СИЗО по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренном ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментария.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!