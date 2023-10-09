09 октября 2023

На ЕКАД сгорела газель

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
Сотрудники МЧС потушили пожар за семь минут Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сгорел автомобиль ГАЗ 2705. Пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 19:45 поступило сообщение о пожаре на ЕКАД. На площади 12 квадратных метров сгорел ГАЗ 2705», — сказано в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течении семи минут.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сгорел автомобиль ГАЗ 2705. Пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 19:45 поступило сообщение о пожаре на ЕКАД. На площади 12 квадратных метров сгорел ГАЗ 2705», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течении семи минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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