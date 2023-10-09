На ЕКАД сгорела газель

Сотрудники МЧС потушили пожар за семь минут
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) сгорел автомобиль ГАЗ 2705. Пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 19:45 поступило сообщение о пожаре на ЕКАД. На площади 12 квадратных метров сгорел ГАЗ 2705», — сказано в сообщении.
В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течении семи минут.
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