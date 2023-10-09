В Ирбите (Свердловская область) осудили двух мужчин за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Они продали ружье знакомому, который в январе с его помощью совершил убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ирбитский».
«Ирбитский районный суд вынес приговор местным жителям за незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Один получил лишение свободы на два года и четыре месяца условно, второй — два года и два месяца условно. Ружье они продали знакомому, который с его помощью в январе совершил убийство», — пишет telegram-канал «Полиция Ирбита».
По версии следствия, один из мужчин нашел нарезное огнестрельное оружие осенью 2011 года на чердаке в полуразрушенном нежилом доме в деревне Кубай. После этого он закопал его в землю. Через девять лет он предложил товарищу продать оружие. Тот согласился. В полиции призывали добровольно сдавать любое найденное оружие.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.