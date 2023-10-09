09 октября 2023

Двух свердловчан, продавших ружье убийце, осудили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Один из мужчин нашел ружье еще в 2011 году (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) осудили двух мужчин за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Они продали ружье знакомому, который в январе с его помощью совершил убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ирбитский».

«Ирбитский районный суд вынес приговор местным жителям за незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Один получил лишение свободы на два года и четыре месяца условно, второй — два года и два месяца условно. Ружье они продали знакомому, который с его помощью в январе совершил убийство», — пишет telegram-канал «Полиция Ирбита».

По версии следствия, один из мужчин нашел нарезное огнестрельное оружие осенью 2011 года на чердаке в полуразрушенном нежилом доме в деревне Кубай. После этого он закопал его в землю. Через девять лет он предложил товарищу продать оружие. Тот согласился. В полиции призывали добровольно сдавать любое найденное оружие.

В этом доме мужчина нашел ружье
В этом доме мужчина нашел ружье
Фото:
Само оружие
Само оружие
Фото:

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В Ирбите (Свердловская область) осудили двух мужчин за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Они продали ружье знакомому, который в январе с его помощью совершил убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ирбитский». «Ирбитский районный суд вынес приговор местным жителям за незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Один получил лишение свободы на два года и четыре месяца условно, второй — два года и два месяца условно. Ружье они продали знакомому, который с его помощью в январе совершил убийство», — пишет telegram-канал «Полиция Ирбита». По версии следствия, один из мужчин нашел нарезное огнестрельное оружие осенью 2011 года на чердаке в полуразрушенном нежилом доме в деревне Кубай. После этого он закопал его в землю. Через девять лет он предложил товарищу продать оружие. Тот согласился. В полиции призывали добровольно сдавать любое найденное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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