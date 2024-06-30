30 июня 2024

Госавтоинспекция ограничила движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
На месте ДТП автоинспекторы регулируют транспортный поток (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области объявила о временном ограничении движения на 148 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» вблизи Камышлова. Причиной послужило ДТП, произошедшее на участке дороги.

Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман». В результате происшествия движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. «На месте аварии автоинспекторы регулируют транспортный поток и проводят необходимые мероприятия», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.

В данный момент пострадавшие водитель и пассажир ВАЗ получают медицинскую помощь. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции для предотвращения подобных инцидентов на дороге.

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Госавтоинспекция Свердловской области объявила о временном ограничении движения на 148 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» вблизи Камышлова. Причиной послужило ДТП, произошедшее на участке дороги. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман». В результате происшествия движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. «На месте аварии автоинспекторы регулируют транспортный поток и проводят необходимые мероприятия», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. В данный момент пострадавшие водитель и пассажир ВАЗ получают медицинскую помощь. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции для предотвращения подобных инцидентов на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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