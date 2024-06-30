Госавтоинспекция ограничила движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Госавтоинспекция Свердловской области объявила о временном ограничении движения на 148 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» вблизи Камышлова. Причиной послужило ДТП, произошедшее на участке дороги.
Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман». В результате происшествия движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. «На месте аварии автоинспекторы регулируют транспортный поток и проводят необходимые мероприятия», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.
В данный момент пострадавшие водитель и пассажир ВАЗ получают медицинскую помощь. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции для предотвращения подобных инцидентов на дороге.
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