Госавтоинспекция ограничила движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

01 июля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

На месте ДТП автоинспекторы регулируют транспортный поток (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области объявила о временном ограничении движения на 148 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» вблизи Камышлова. Причиной послужило ДТП, произошедшее на участке дороги. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман». В результате происшествия движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. «На месте аварии автоинспекторы регулируют транспортный поток и проводят необходимые мероприятия», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. В данный момент пострадавшие водитель и пассажир ВАЗ получают медицинскую помощь. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции для предотвращения подобных инцидентов на дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция Свердловской области объявила о временном ограничении движения на 148 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» вблизи Камышлова. Причиной послужило ДТП, произошедшее на участке дороги. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман». В результате происшествия движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. «На месте аварии автоинспекторы регулируют транспортный поток и проводят необходимые мероприятия», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. В данный момент пострадавшие водитель и пассажир ВАЗ получают медицинскую помощь. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции для предотвращения подобных инцидентов на дороге.