Бизнесмена из ХМАО будут судить за контрабанду леса в Курганской области

В Екатеринбурге будут судить предпринимателя из Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемого в контрабанде лесоматериалов в Курганской области. Контрабанду обнаружили сотрудники Тюменской таможни. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России в своем telegram-канале.
«Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора лесозаготовительного предприятия», — его обвиняют в контрабанде леса — стратегически важных ресурсов — в крупном размере.
В октябре 2023 года, по версии следствия, 37-летний житель ХМАО, организовал поставку на территорию Республики Узбекистан пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 390 тысячи рублей. Указав недостоверный код товара, он незаконно переправил товар через границу. Контрабанду леса выявили сотрудники Тюменской таможни. Уральская транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд. Уголовное дело будет рассмотрено Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга.
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