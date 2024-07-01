Уроженец Кургана Ивин будет отвечать за Уральскую и Сибирскую таможни

Замруководителя Федеральной таможенной службы, уроженцу Кургана Владимиру Ивину поручили курирование Уральского и Сибирского таможенных управлений. Информация об этом указана в документе, подписанном директором ФТС Валерием Пикалевым.
«Согласно документу „О временном распределении обязанностей между руководителем ФТС и его заместителями“, Ивин будет курировать Уральское и Сибирское таможенные управления. Также в его сферу интересов попадут аналитическое управление ФТС, Центральную почтовую таможню, Центральную энергетическую таможню, специализированные Абхазские и Юго-Осетинские таможенные посты и представительства ФТС за рубежом», — сообщает «Правда УрФО».
Ивин родился в Кургане в 1969 году. В 1993 года он начал работать в таможенных органах. С 2019 года занимает должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Он является генерал-полковником таможенной службы.
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