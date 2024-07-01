Уроженец Кургана Ивин будет отвечать за Уральскую и Сибирскую таможни

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Уроженец Кургана Владимир Ивин будет Курировать Уральскую и Сибирскую таможни
Уроженец Кургана Владимир Ивин будет Курировать Уральскую и Сибирскую таможни Фото:

Замруководителя Федеральной таможенной службы, уроженцу Кургана Владимиру Ивину поручили курирование Уральского и Сибирского таможенных управлений. Информация об этом указана в документе, подписанном директором ФТС Валерием Пикалевым.

«Согласно документу „О временном распределении обязанностей между руководителем ФТС и его заместителями“, Ивин будет курировать Уральское и Сибирское таможенные управления. Также в его сферу интересов попадут аналитическое управление ФТС, Центральную почтовую таможню, Центральную энергетическую таможню, специализированные Абхазские и Юго-Осетинские таможенные посты и представительства ФТС за рубежом», — сообщает «Правда УрФО».

Ивин родился в Кургане в 1969 году. В 1993 года он начал работать в таможенных органах. С 2019 года занимает должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Он является генерал-полковником таможенной службы.

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Замруководителя Федеральной таможенной службы, уроженцу Кургана Владимиру Ивину поручили курирование Уральского и Сибирского таможенных управлений. Информация об этом указана в документе, подписанном директором ФТС Валерием Пикалевым. «Согласно документу „О временном распределении обязанностей между руководителем ФТС и его заместителями“, Ивин будет курировать Уральское и Сибирское таможенные управления. Также в его сферу интересов попадут аналитическое управление ФТС, Центральную почтовую таможню, Центральную энергетическую таможню, специализированные Абхазские и Юго-Осетинские таможенные посты и представительства ФТС за рубежом», — сообщает «Правда УрФО». Ивин родился в Кургане в 1969 году. В 1993 года он начал работать в таможенных органах. С 2019 года занимает должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Он является генерал-полковником таможенной службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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