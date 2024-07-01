В Екатеринбург прилетел помощник Мишустина

В Екатеринбург в составе передовой группы, которая работает в преддверии промышленной выставки «Иннопром», прилетел Муслим Хучиев, помощник председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Иннопром» пройдет с 8 по 11 июля. На выставке ждут и самого премьер-министра, при этом точная дата визита пока не определена. Возможно, это будет 9 июля. Как ранее сообщало агентство в рубрике «Слухи», 8 июля у Мишустина планируется встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которую он не может пропустить. При этом традиционно первые лица приезжали на «Иннопром» в первый день выставки.
Хучиев стал помощником Мишустина в конце мая. До этого занимал должность главы правительства в Чеченской Республике. Что известно о новом помощнике Мишустина — в материале URA.RU.
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