«Национальное объединение» победило на выборах во Франции в первом туре

01 июля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Во Франции завершился первый тур выборов в Национальное собрание Фото: Анна Майорова © URA.RU Правое движение «Национальное объединение» и его союзники одержали убедительную победу в первом туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента. По данным Министерства внутренних дел страны, эта партия получила 33,4% голосов избирателей. «„Нацобъединение“ и его союзники в первом туре получили 33,4% голосов и одержали победу», — передает данные МВД газета Le Parisien. Внеочередные парламентские выборы во Франции были назначены после того, как президент страны Эммануэль Макрон распустил прежний состав Национального собрания. Политическим партиям пришлось в сжатые сроки — менее трех недель — провести выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию. Второй тур голосования состоится 7 июля. Французам предстоит избрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в нижней палате парламента. Впервые за историю Пятой республики выборы проходят в таком сжатом временном формате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правое движение «Национальное объединение» и его союзники одержали убедительную победу в первом туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента. По данным Министерства внутренних дел страны, эта партия получила 33,4% голосов избирателей. «„Нацобъединение“ и его союзники в первом туре получили 33,4% голосов и одержали победу», — передает данные МВД газета Le Parisien. Внеочередные парламентские выборы во Франции были назначены после того, как президент страны Эммануэль Макрон распустил прежний состав Национального собрания. Политическим партиям пришлось в сжатые сроки — менее трех недель — провести выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию. Второй тур голосования состоится 7 июля. Французам предстоит избрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в нижней палате парламента. Впервые за историю Пятой республики выборы проходят в таком сжатом временном формате.