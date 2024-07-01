«Национальное объединение» победило на выборах во Франции в первом туре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Парижа. Франция, париж, флаг франции, франция, лодка, река сена
Во Франции завершился первый тур выборов в Национальное собрание Фото:

Правое движение «Национальное объединение» и его союзники одержали убедительную победу в первом туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента. По данным Министерства внутренних дел страны, эта партия получила 33,4% голосов избирателей.

«„Нацобъединение“ и его союзники в первом туре получили 33,4% голосов и одержали победу», — передает данные МВД газета Le Parisien. Внеочередные парламентские выборы во Франции были назначены после того, как президент страны Эммануэль Макрон распустил прежний состав Национального собрания. Политическим партиям пришлось в сжатые сроки — менее трех недель — провести выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию.

Второй тур голосования состоится 7 июля. Французам предстоит избрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в нижней палате парламента. Впервые за историю Пятой республики выборы проходят в таком сжатом временном формате.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правое движение «Национальное объединение» и его союзники одержали убедительную победу в первом туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента. По данным Министерства внутренних дел страны, эта партия получила 33,4% голосов избирателей. «„Нацобъединение“ и его союзники в первом туре получили 33,4% голосов и одержали победу», — передает данные МВД газета Le Parisien. Внеочередные парламентские выборы во Франции были назначены после того, как президент страны Эммануэль Макрон распустил прежний состав Национального собрания. Политическим партиям пришлось в сжатые сроки — менее трех недель — провести выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию. Второй тур голосования состоится 7 июля. Французам предстоит избрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в нижней палате парламента. Впервые за историю Пятой республики выборы проходят в таком сжатом временном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...