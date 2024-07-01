В руководстве РЖД произошли перестановки

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Поезд-музей инноваций "РЖД". Екатеринбург, платформа, поезд-музей ржд, пвлк, передвижной выставочно-лекционный комплекс
Бакеркин из департамента инвестиций РЖД назначен заместителем гендиректора Фото:

Юрий Бакеркин, ранее занимавший должность начальника департамента инвестиций, назначен заместителем генерального директора РЖД. Об этом сообщили в компании.

«Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора РЖД. Он работает в инвестиционном блоке компании 17 лет, с 2017 года возглавляет его. В новой должности Юрий Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций», — говорится в сообщении компании в Telegram.

В рамках своих новых обязанностей Бакеркин также будет отвечать за Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения. На его прежнее место, исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций, назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин.

Совет директоров РЖД принял решение об освобождении Алексея Шило с должности заместителя генерального директора компании и прекращении его полномочий в качестве члена правления РЖД. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. В своей новой должности он будет отвечать за управление работой железнодорожного транспорта. Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов.

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Юрий Бакеркин, ранее занимавший должность начальника департамента инвестиций, назначен заместителем генерального директора РЖД. Об этом сообщили в компании. «Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора РЖД. Он работает в инвестиционном блоке компании 17 лет, с 2017 года возглавляет его. В новой должности Юрий Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций», — говорится в сообщении компании в Telegram. В рамках своих новых обязанностей Бакеркин также будет отвечать за Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения. На его прежнее место, исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций, назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин. Совет директоров РЖД принял решение об освобождении Алексея Шило с должности заместителя генерального директора компании и прекращении его полномочий в качестве члена правления РЖД. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. В своей новой должности он будет отвечать за управление работой железнодорожного транспорта. Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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