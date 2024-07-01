В руководстве РЖД произошли перестановки

01 июля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Бакеркин из департамента инвестиций РЖД назначен заместителем гендиректора Фото: Анна Майорова © URA.RU Юрий Бакеркин, ранее занимавший должность начальника департамента инвестиций, назначен заместителем генерального директора РЖД. Об этом сообщили в компании. «Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора РЖД. Он работает в инвестиционном блоке компании 17 лет, с 2017 года возглавляет его. В новой должности Юрий Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций», — говорится в сообщении компании в Telegram . В рамках своих новых обязанностей Бакеркин также будет отвечать за Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения. На его прежнее место, исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций, назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин. Совет директоров РЖД принял решение об освобождении Алексея Шило с должности заместителя генерального директора компании и прекращении его полномочий в качестве члена правления РЖД. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. В своей новой должности он будет отвечать за управление работой железнодорожного транспорта. Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрий Бакеркин, ранее занимавший должность начальника департамента инвестиций, назначен заместителем генерального директора РЖД. Об этом сообщили в компании. «Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора РЖД. Он работает в инвестиционном блоке компании 17 лет, с 2017 года возглавляет его. В новой должности Юрий Бакеркин продолжит курировать департамент инвестиций», — говорится в сообщении компании в Telegram. В рамках своих новых обязанностей Бакеркин также будет отвечать за Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения. На его прежнее место, исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций, назначен первый заместитель начальника этого департамента Дмитрий Редькин. Совет директоров РЖД принял решение об освобождении Алексея Шило с должности заместителя генерального директора компании и прекращении его полномочий в качестве члена правления РЖД. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Алексей Шило назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. В своей новой должности он будет отвечать за управление работой железнодорожного транспорта. Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания назначен первый заместитель начальника филиала Александр Хатьянов.