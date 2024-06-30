30 июня 2024

Россия и Монголия планируют открыть прямое сообщение между столицами

Посол Евсиков: количество авиарейсов между Россией и Монголией вырастет
© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствие прямого сообщения между столицами пагубно влияет на туризм, отмечают в посольстве РФ в Монголии
Отсутствие прямого сообщения между столицами пагубно влияет на туризм, отмечают в посольстве РФ в Монголии Фото:

Представители России и Монголии обсуждают вопрос увеличения количества рейсов между странами и открытие прямого сообщения с возможностью вылета из двух столиц. Также в скором времени должен появиться новый маршрут Екатеринбурга — Улан-Батор. Об этом сообщил посол РФ в Монголии Алексей Евсиков.

«Транспортные ведомства России и Монголии обсуждают увеличение числа рейсов. На повестке — вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Ожидается запуск рейсов Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор», — рассказал Алексей Евсиков в интервью «Известиям».

В данный момент прямых рейсов между Москвой и Улан-Батором нет. Как правило, туристы на самолете обираются до Улан-Удэ, Красноярска или Иркутска, а уже оттуда на автобусе, поезде или самолете — до столицы Монголии.

Ранее российский перевозчик Red Wings сообщил о запуске прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси. Перелеты будут выполняться с 10 июля. 

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Представители России и Монголии обсуждают вопрос увеличения количества рейсов между странами и открытие прямого сообщения с возможностью вылета из двух столиц. Также в скором времени должен появиться новый маршрут Екатеринбурга — Улан-Батор. Об этом сообщил посол РФ в Монголии Алексей Евсиков. «Транспортные ведомства России и Монголии обсуждают увеличение числа рейсов. На повестке — вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Ожидается запуск рейсов Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор», — рассказал Алексей Евсиков в интервью «Известиям». В данный момент прямых рейсов между Москвой и Улан-Батором нет. Как правило, туристы на самолете обираются до Улан-Удэ, Красноярска или Иркутска, а уже оттуда на автобусе, поезде или самолете — до столицы Монголии. Ранее российский перевозчик Red Wings сообщил о запуске прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси. Перелеты будут выполняться с 10 июля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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