Россия и Монголия планируют открыть прямое сообщение между столицами

Представители России и Монголии обсуждают вопрос увеличения количества рейсов между странами и открытие прямого сообщения с возможностью вылета из двух столиц. Также в скором времени должен появиться новый маршрут Екатеринбурга — Улан-Батор. Об этом сообщил посол РФ в Монголии Алексей Евсиков.
«Транспортные ведомства России и Монголии обсуждают увеличение числа рейсов. На повестке — вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Ожидается запуск рейсов Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор», — рассказал Алексей Евсиков в интервью «Известиям».
В данный момент прямых рейсов между Москвой и Улан-Батором нет. Как правило, туристы на самолете обираются до Улан-Удэ, Красноярска или Иркутска, а уже оттуда на автобусе, поезде или самолете — до столицы Монголии.
Ранее российский перевозчик Red Wings сообщил о запуске прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси. Перелеты будут выполняться с 10 июля.
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