30 июня 2024

Клава Кока удивит своих фанатов

Певица Клава Кока начала снимать влоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Певица пока не знает, когда смонтирует влог (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала выход нового влога, который был снят на телефон без использования специальных эффектов. Она выразила желание отойти от коротких и динамичных форматов, предпочитая показать естественное течение жизни.

«Я снимала влог. Просто на телефон 100000% лайв. Вы сказали, вам такого не хватает. Монтировать думаю сама особо, без склеек, без эффектов и может даже без музыки. Я чуть устала от желания „уместиться в 15 секунд“ и делать все „динамично“. Просто жизни дам», — написала Кока в своем telegram-канале.

Кока также обещает приложить все усилия, чтобы не откладывать выпуск влога на потом. «Не знаю, когда смонтирую, но если вы поддержите по максимуму, то постараюсь не забить и не откладывать в долгий ящик», — отметила певица.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала выход нового влога, который был снят на телефон без использования специальных эффектов. Она выразила желание отойти от коротких и динамичных форматов, предпочитая показать естественное течение жизни. «Я снимала влог. Просто на телефон 100000% лайв. Вы сказали, вам такого не хватает. Монтировать думаю сама особо, без склеек, без эффектов и может даже без музыки. Я чуть устала от желания „уместиться в 15 секунд“ и делать все „динамично“. Просто жизни дам», — написала Кока в своем telegram-канале. Кока также обещает приложить все усилия, чтобы не откладывать выпуск влога на потом. «Не знаю, когда смонтирую, но если вы поддержите по максимуму, то постараюсь не забить и не откладывать в долгий ящик», — отметила певица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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