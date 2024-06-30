Клава Кока удивит своих фанатов

Певица Клава Кока начала снимать влоги

01 июля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Певица пока не знает, когда смонтирует влог (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала выход нового влога, который был снят на телефон без использования специальных эффектов. Она выразила желание отойти от коротких и динамичных форматов, предпочитая показать естественное течение жизни. «Я снимала влог. Просто на телефон 100000% лайв. Вы сказали, вам такого не хватает. Монтировать думаю сама особо, без склеек, без эффектов и может даже без музыки. Я чуть устала от желания „уместиться в 15 секунд“ и делать все „динамично“. Просто жизни дам», — написала Кока в своем telegram-канале. Кока также обещает приложить все усилия, чтобы не откладывать выпуск влога на потом. «Не знаю, когда смонтирую, но если вы поддержите по максимуму, то постараюсь не забить и не откладывать в долгий ящик», — отметила певица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала выход нового влога, который был снят на телефон без использования специальных эффектов. Она выразила желание отойти от коротких и динамичных форматов, предпочитая показать естественное течение жизни. «Я снимала влог. Просто на телефон 100000% лайв. Вы сказали, вам такого не хватает. Монтировать думаю сама особо, без склеек, без эффектов и может даже без музыки. Я чуть устала от желания „уместиться в 15 секунд“ и делать все „динамично“. Просто жизни дам», — написала Кока в своем telegram-канале. Кока также обещает приложить все усилия, чтобы не откладывать выпуск влога на потом. «Не знаю, когда смонтирую, но если вы поддержите по максимуму, то постараюсь не забить и не откладывать в долгий ящик», — отметила певица.