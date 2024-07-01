Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках документального фильма. Спецпроект «Россия-матушка» посвящен путешествиям по городам России и включает программу об уральской столице.
«Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны „Россия-матушка“», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии «Екатеринбург. Главное».
Съемочная группа проекта «Россия-матушка» находится в городе уже несколько дней, активно работая над материалом. В планы входит освещение не только улицы Вайнера, но и других значимых для города мест, таких как Исторический сквер и Храм на Крови.
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