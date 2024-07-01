В Екатеринбург прилетела Симоньян. Фото

Главный редактор RT Маргарита Симоньян работает над спецпроектом в Екатеринбурге
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках фильма (архивное фото) Фото:

Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках документального фильма. Спецпроект «Россия-матушка» посвящен путешествиям по городам России и включает программу об уральской столице.

«Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны „Россия-матушка“», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии «Екатеринбург. Главное».

Съемочная группа проекта «Россия-матушка» находится в городе уже несколько дней, активно работая над материалом. В планы входит освещение не только улицы Вайнера, но и других значимых для города мест, таких как Исторический сквер и Храм на Крови.

Фото:

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Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках документального фильма. Спецпроект «Россия-матушка» посвящен путешествиям по городам России и включает программу об уральской столице. «Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны „Россия-матушка“», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии «Екатеринбург. Главное». Съемочная группа проекта «Россия-матушка» находится в городе уже несколько дней, активно работая над материалом. В планы входит освещение не только улицы Вайнера, но и других значимых для города мест, таких как Исторический сквер и Храм на Крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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