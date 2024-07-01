В Екатеринбург прилетела Симоньян. Фото

Главный редактор RT Маргарита Симоньян работает над спецпроектом в Екатеринбурге

01 июля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках фильма (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках документального фильма. Спецпроект «Россия-матушка» посвящен путешествиям по городам России и включает программу об уральской столице. «Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны „Россия-матушка“», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии «Екатеринбург. Главное». Съемочная группа проекта «Россия-матушка» находится в городе уже несколько дней, активно работая над материалом. В планы входит освещение не только улицы Вайнера, но и других значимых для города мест, таких как Исторический сквер и Храм на Крови. Екатеринбург.Главное . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян прибыла в Екатеринбург для участия в съемках документального фильма. Спецпроект «Россия-матушка» посвящен путешествиям по городам России и включает программу об уральской столице. «Она приехала для съемок документального фильма. Программа о Екатеринбурге станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны „Россия-матушка“», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии «Екатеринбург. Главное». Съемочная группа проекта «Россия-матушка» находится в городе уже несколько дней, активно работая над материалом. В планы входит освещение не только улицы Вайнера, но и других значимых для города мест, таких как Исторический сквер и Храм на Крови.