«Была в шоке»: уральская художница рассказала, как продала картины Киркорову

Филипп Киркоров купил коллекцию уральской художницы Санатиной

01 июля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Серия картин Санатиной выполнена из различных элементов одежды Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральская художница Дарья Санатина была шокирована тем, что ее картины хочет купить Филипп Киркоров. Своими эмоциями от сделки, известно про которую стало 30 июня, девушка поделилась с URA.RU. «Когда мне позвонил мой арт-директор и сказал, что все картины, всю серию хочет купить Филипп Киркоров, я была в шоке. Я не осознавала этого», — рассказала Дарья. По ее словам, ранее звезды такого масштаба никогда не приобретали ее картины, а заметили ее лишь после совместной выставки с известным галеристом. «Можно сказать, меня впервые заметили год назад. Мы с Юрием Омельченко организовали персональную выставку моих работ в Екатеринбург, она была о том, как мне удалось победить рак носоглотки. Юрий является личным арт-дилером Филиппа Киркорова и других отечественных звезд», — пояснила Дарья. На этой же выставке Омельченко познакомил ее с Киркоровым. Артист сказал, что прежде не видел такого талантливого человека. И после покупки заявил, что возле произведений повесят QR-коды, которые позволят ближе познакомиться с творчеством художницы. «Я впервые почувствовала, что такое успех. Все, что я испытываю внутри, — осознание, что все не зря. Филипп Бедросович пригласил меня на день рождения к его сыну, мне было очень приятно и ценно это», — отметила Дарья. В ближайшем будущем у художницы состоится выставка в Москве и Баку. Уже осенью вся команда примет участие в международной ярмарке в Люксембурге и Париже. Санатина рассказала, что ранее ее картины приобретал также Анар Сахиб оглы Алекперов — помощник президента Азербайджана. Он заказывал у Дарьи серию портретов. Филипп Киркоров увидел стенд с картинами художницы на выставке в Гостином дворе и именно после этого решил купить всю серию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральская художница Дарья Санатина была шокирована тем, что ее картины хочет купить Филипп Киркоров. Своими эмоциями от сделки, известно про которую стало 30 июня, девушка поделилась с URA.RU. «Когда мне позвонил мой арт-директор и сказал, что все картины, всю серию хочет купить Филипп Киркоров, я была в шоке. Я не осознавала этого», — рассказала Дарья. По ее словам, ранее звезды такого масштаба никогда не приобретали ее картины, а заметили ее лишь после совместной выставки с известным галеристом. «Можно сказать, меня впервые заметили год назад. Мы с Юрием Омельченко организовали персональную выставку моих работ в Екатеринбург, она была о том, как мне удалось победить рак носоглотки. Юрий является личным арт-дилером Филиппа Киркорова и других отечественных звезд», — пояснила Дарья. На этой же выставке Омельченко познакомил ее с Киркоровым. Артист сказал, что прежде не видел такого талантливого человека. И после покупки заявил, что возле произведений повесят QR-коды, которые позволят ближе познакомиться с творчеством художницы. «Я впервые почувствовала, что такое успех. Все, что я испытываю внутри, — осознание, что все не зря. Филипп Бедросович пригласил меня на день рождения к его сыну, мне было очень приятно и ценно это», — отметила Дарья. В ближайшем будущем у художницы состоится выставка в Москве и Баку. Уже осенью вся команда примет участие в международной ярмарке в Люксембурге и Париже. Санатина рассказала, что ранее ее картины приобретал также Анар Сахиб оглы Алекперов — помощник президента Азербайджана. Он заказывал у Дарьи серию портретов. Филипп Киркоров увидел стенд с картинами художницы на выставке в Гостином дворе и именно после этого решил купить всю серию.