Массовая драка в школе Екатеринбурга привлекла внимание главы СКР Бастрыкина

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в школе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент в учебном заведении уральской столицы Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, произошедшей на территории одной из школ Екатеринбурга. О причинах конфликта и пострадавших не уточняется.

«По поручению Александра Бастрыкина, и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко должен провести процессуальную проверку и доложить о выявленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Процессуальная проверка по данному инциденту находится под особым контролем центрального аппарата СК России. Подробности конфликта, включая причины возникновения драки и информацию о пострадавших, пока не разглашаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, произошедшей на территории одной из школ Екатеринбурга. О причинах конфликта и пострадавших не уточняется. «По поручению Александра Бастрыкина, и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко должен провести процессуальную проверку и доложить о выявленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Процессуальная проверка по данному инциденту находится под особым контролем центрального аппарата СК России. Подробности конфликта, включая причины возникновения драки и информацию о пострадавших, пока не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...