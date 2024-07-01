Массовая драка в школе Екатеринбурга привлекла внимание главы СКР Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, произошедшей на территории одной из школ Екатеринбурга. О причинах конфликта и пострадавших не уточняется.
«По поручению Александра Бастрыкина, и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко должен провести процессуальную проверку и доложить о выявленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Процессуальная проверка по данному инциденту находится под особым контролем центрального аппарата СК России. Подробности конфликта, включая причины возникновения драки и информацию о пострадавших, пока не разглашаются.
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