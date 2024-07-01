Суд оставил в свердловской колонии экс-силовика, вымогавшего деньги у водителей

В Екатеринбурге отказались смягчить наказание экс-полицейскому из Уфы Токаеву

01 июля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Полицейский Павел Токаев был осужден в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский областной суд отказался смягчить наказание осужденному экс-полицейскому из Уфы Павлу Токаеву, который вымогал у водителей деньги, угрожая подбросить наркотики. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Токаев подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ). Областной суд, заслушав доводы сторон, отказал в этом», — сообщили в суде. До этого Токаеву отказал Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. По данным URA.RU, именно в этом городе он отбывает наказание. По версии следствия, Токаев, экс-силовик Эдуард Ишбулдин и гражданский Фидан Гарипов получили более 560 тысяч рублей от четверых задержанных, которым они угрожали уголовным преследованием. По данным СКР по Башкортостану, одного из водителей фигуранты пристегнули наручниками к рулю и держали до утра, пока он не заложил автомобиль в ломбард. Кроме того, Токаева обвиняли в том, что в июне 2018 года он за 15 тысяч рублей помог инсценировать ДТП и получить от страховой компании компенсацию. У него дома силовики также нашли патроны от боевого оружия. Октябрьский районный суд Уфы в 2020-м приговорил Токаева к восьми годам колонии общего режима, Ишбулдина — к семи, а Гарипова — к трем годам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказался смягчить наказание осужденному экс-полицейскому из Уфы Павлу Токаеву, который вымогал у водителей деньги, угрожая подбросить наркотики. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Токаев подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ). Областной суд, заслушав доводы сторон, отказал в этом», — сообщили в суде. До этого Токаеву отказал Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. По данным URA.RU, именно в этом городе он отбывает наказание. По версии следствия, Токаев, экс-силовик Эдуард Ишбулдин и гражданский Фидан Гарипов получили более 560 тысяч рублей от четверых задержанных, которым они угрожали уголовным преследованием. По данным СКР по Башкортостану, одного из водителей фигуранты пристегнули наручниками к рулю и держали до утра, пока он не заложил автомобиль в ломбард. Кроме того, Токаева обвиняли в том, что в июне 2018 года он за 15 тысяч рублей помог инсценировать ДТП и получить от страховой компании компенсацию. У него дома силовики также нашли патроны от боевого оружия. Октябрьский районный суд Уфы в 2020-м приговорил Токаева к восьми годам колонии общего режима, Ишбулдина — к семи, а Гарипова — к трем годам.