30 июня 2024

В Свердловской области автомобилист сбил огромного лося

На трассе «Екатеринбург-Тюмень» водитель Kia Rio сбил лося
© Служба новостей «URA.RU»
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Лось погиб на месте ДТП (архивное фото)
Лось погиб на месте ДТП (архивное фото) Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося на девятом километре трассы «Екатеринбург-Тюмень», где легковой автомобиль Kia Rio сбил лося. Инцидент произошел вечером 30 июня.

«Водитель Kia Rio, мужчина 1984 года рождения, двигался с небезопасной скоростью и допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии пострадал 40-летний водитель, который был госпитализирован с травмами головы. Лось погиб на месте происшествия.

В ходе процессуальных действий на месте ДТП материалы были переданы в соответствующий департамент для рассмотрения вопросов о вреде окружающей среде. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенного внимания при движении по загородным трассам, особенно в темное время суток, чтобы избежать подобных инцидентов.

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося на девятом километре трассы «Екатеринбург-Тюмень», где легковой автомобиль Kia Rio сбил лося. Инцидент произошел вечером 30 июня. «Водитель Kia Rio, мужчина 1984 года рождения, двигался с небезопасной скоростью и допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии пострадал 40-летний водитель, который был госпитализирован с травмами головы. Лось погиб на месте происшествия. В ходе процессуальных действий на месте ДТП материалы были переданы в соответствующий департамент для рассмотрения вопросов о вреде окружающей среде. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенного внимания при движении по загородным трассам, особенно в темное время суток, чтобы избежать подобных инцидентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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