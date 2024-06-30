В Свердловской области автомобилист сбил огромного лося

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося на девятом километре трассы «Екатеринбург-Тюмень», где легковой автомобиль Kia Rio сбил лося. Инцидент произошел вечером 30 июня.
«Водитель Kia Rio, мужчина 1984 года рождения, двигался с небезопасной скоростью и допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии пострадал 40-летний водитель, который был госпитализирован с травмами головы. Лось погиб на месте происшествия.
В ходе процессуальных действий на месте ДТП материалы были переданы в соответствующий департамент для рассмотрения вопросов о вреде окружающей среде. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенного внимания при движении по загородным трассам, особенно в темное время суток, чтобы избежать подобных инцидентов.
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