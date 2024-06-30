Свердловский боец, служивший на космодроме Байконур, погиб на СВО

В Каменске-Уральском (Свердловская область) состоится церемония прощания с 45-летним Александром Селивановым, наводчиком стрелкового отделения мотострелкового батальона, погибшим в ходе спецоперации. Боец скончался 18 марта 2024 года в селе Тоненькое Ясиноватского района.
В сообщении мэрии, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», сообщается, что Александру Селиванову была посмертно присуждена награда орден Мужества. Награждение произошло в связи с его высокими личными показателями во время службы, боевыми заслугами и верным выполнением воинского долга во время специальной военной операции.
Александр Селиванов был уроженцем Каменска-Уральского, окончил школу №28 и алюминиевый техникум. Срочную службу проходил на космодроме Байконур. Редакция URA.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким бойца.
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