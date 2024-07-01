На борту самолета «Уральских авиалиний» возникли проблемы с туалетом

На борту самолета A21N «Уральский авиалиний» сломался туалет

01 июля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Самолет A21N осмотрят специалисты, чтобы устранить неполадки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры рейса Домодедово — Стамбул авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулись с неприятной ситуацией: на борту самолета A21N произошел сбой системы водоснабжения, из-за чего перестали функционировать туалеты. Инцидент произошел 30 июня. Однако официальный представитель перевозчика настаивает на отсутствии каких-либо проблем в указанный день. «Экипаж доложил об индикации неработающей системы водоснабжения и неработающих туалетах в 12:46 по московскому времени. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет с регистрационным номером RA73840, выполняющий рейс SVR783, продолжил полет, несмотря на возникшие технические неполадки. Ожидается, что после приземления на аэродроме назначения в Стамбуле будет проведено тщательное техническое обслуживание для устранения дефектов. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что информация telegram-канал AVIAINCIDENT не соответствует действительности. «Никакого инцидента не было. Индикация на мониторе бортового компьютера не означает неисправности», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры рейса Домодедово — Стамбул авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулись с неприятной ситуацией: на борту самолета A21N произошел сбой системы водоснабжения, из-за чего перестали функционировать туалеты. Инцидент произошел 30 июня. Однако официальный представитель перевозчика настаивает на отсутствии каких-либо проблем в указанный день. «Экипаж доложил об индикации неработающей системы водоснабжения и неработающих туалетах в 12:46 по московскому времени. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет с регистрационным номером RA73840, выполняющий рейс SVR783, продолжил полет, несмотря на возникшие технические неполадки. Ожидается, что после приземления на аэродроме назначения в Стамбуле будет проведено тщательное техническое обслуживание для устранения дефектов. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что информация telegram-канал AVIAINCIDENT не соответствует действительности. «Никакого инцидента не было. Индикация на мониторе бортового компьютера не означает неисправности», — отметили в компании.