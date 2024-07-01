СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине

СБУ предотвратила госпереворот на Украине
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"Активисты" собирались захватить Верховную Раду
"Активисты" собирались захватить Верховную Раду Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку госпереворота в Киеве. Согласно информации ведомства, оперативники задержали группу «общественных активистов и провокаторов», готовивших беспорядки в столице, которые должны были привести к свержению действующего военно-политического руководства страны.

«Оперативники СБУ задержали группу общественных активистов и провокаторов, готовивших беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту», — говорится в telegram-канале CБУ. Там добавили, что злоумышленники планировали под видом так называемого «вече» объявить об отстранении власти и захватить здание Верховной Рады Украины, чтобы заблокировать ее работу.

Для привлечения людей организаторы намеревались устроить в центре Киева «якобы мирное собрание», не раскрывая участникам истинные цели провокаций. По данным следствия, группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций, известной своими антиукраинскими акциями с 2015 года. Однако его имя не разглашается, заключили в ведомстве.

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Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку госпереворота в Киеве. Согласно информации ведомства, оперативники задержали группу «общественных активистов и провокаторов», готовивших беспорядки в столице, которые должны были привести к свержению действующего военно-политического руководства страны. «Оперативники СБУ задержали группу общественных активистов и провокаторов, готовивших беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту», — говорится в telegram-канале CБУ. Там добавили, что злоумышленники планировали под видом так называемого «вече» объявить об отстранении власти и захватить здание Верховной Рады Украины, чтобы заблокировать ее работу. Для привлечения людей организаторы намеревались устроить в центре Киева «якобы мирное собрание», не раскрывая участникам истинные цели провокаций. По данным следствия, группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций, известной своими антиукраинскими акциями с 2015 года. Однако его имя не разглашается, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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