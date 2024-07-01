Главный военкор РФ раскрыл свердловчанам секрет победы в СВО

Военкор Подоляка: чтобы победить в СВО, нужно понимать противника

01 июля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Юрий Подоляка также прочитает студентам лекцию об информационных войнах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы одержать победу в любом поединке, необходимо понимать противника. Об этом, выступая в Екатеринбурге на молодежном форуме о противостоянии России и Запада, заявил блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков в Telegram) — главный военкор страны. «Чтобы выиграть в спецоперации, надо правильно понимать противника. Посмотреть на нее его глазами. Мы сейчас демонизируем англосаксонские элиты, но надо просто понять их ментальность, по сути религию. Основная масса из них — протестанты, которые мыслят так: если Бог тебя наказал, значит, ты не прав: не наказал — значит, все правильно. Отсюда их действия — за уничтожение индейцев не наказали, значит, дело богоугодное. Обещая нам после развала СССР, что все будет нормально, [они обещание не сдержали], но с точки зрения своей ментальности ничего плохого не сделали. Да, мы должны выстраивать свой ценностный ряд, воспитывать поколение в нашем [культурном] коде, но на внешнем контуре не все мыслят, как мы, и это нужно понимать», — поделился Подоляка. Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» стартовал 1 июля на площадке УрФУ им. Ельцина. Помимо Подоляки там выступили философ Александр Дугин (по ВКС), с приветственным словом к участникам обратилась представитель МИД РФ Мария Захарова (она записала видеообращение), а также замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и другие. «Форум имеет большое значение для понимания и осмысления тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается наша страна и весь мир», — кратко обозначила Захарова цель мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы одержать победу в любом поединке, необходимо понимать противника. Об этом, выступая в Екатеринбурге на молодежном форуме о противостоянии России и Запада, заявил блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков в Telegram) — главный военкор страны. «Чтобы выиграть в спецоперации, надо правильно понимать противника. Посмотреть на нее его глазами. Мы сейчас демонизируем англосаксонские элиты, но надо просто понять их ментальность, по сути религию. Основная масса из них — протестанты, которые мыслят так: если Бог тебя наказал, значит, ты не прав: не наказал — значит, все правильно. Отсюда их действия — за уничтожение индейцев не наказали, значит, дело богоугодное. Обещая нам после развала СССР, что все будет нормально, [они обещание не сдержали], но с точки зрения своей ментальности ничего плохого не сделали. Да, мы должны выстраивать свой ценностный ряд, воспитывать поколение в нашем [культурном] коде, но на внешнем контуре не все мыслят, как мы, и это нужно понимать», — поделился Подоляка. Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» стартовал 1 июля на площадке УрФУ им. Ельцина. Помимо Подоляки там выступили философ Александр Дугин (по ВКС), с приветственным словом к участникам обратилась представитель МИД РФ Мария Захарова (она записала видеообращение), а также замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и другие. «Форум имеет большое значение для понимания и осмысления тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается наша страна и весь мир», — кратко обозначила Захарова цель мероприятия.