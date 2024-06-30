30 июня 2024

Свердловчанка, заявившая о связи с ООН, подожгла свою квартиру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, дым, пожар, тушение, квартира, огонь, бедствие, возгорание
Пенсионерка задолжала по коммунальным платежам миллион рублей (архивное фото) Фото:

Жительница города Реж (Свердловская область), утверждающая, что она жена президента и представитель ООН, устроила пожар в своей квартире на улице Калинина, 8. Об этом сообщает 4 Канал в своем Telegram. Во время пожара женщина демонстрировала иконы из окна квартиры, пока из нее шел дым.

«Прямо сейчас женщина устроила пожар в своей квартире. Пока на улицу валил дым, она показывала иконы из окна всем собравшимся», — передает telegram-канал. Также она называла себя представительницей ООН и женой президента.

Соседи рассказали о неадекватном поведении пенсионерки по имени Галина, которая регулярно ведет себя агрессивно, кричит нецензурные слова и создает конфликтные ситуации. Пенсионерка также имеет задолженность по коммунальным платежам, достигающую миллиона рублей. Жильцы дома отмечают, что у Галины есть четверо взрослых детей, но они ее не навещают. Только дочь носит ей продукты.

Редакция URA.RU направила запрос в региональное управление МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница города Реж (Свердловская область), утверждающая, что она жена президента и представитель ООН, устроила пожар в своей квартире на улице Калинина, 8. Об этом сообщает 4 Канал в своем Telegram. Во время пожара женщина демонстрировала иконы из окна квартиры, пока из нее шел дым. «Прямо сейчас женщина устроила пожар в своей квартире. Пока на улицу валил дым, она показывала иконы из окна всем собравшимся», — передает telegram-канал. Также она называла себя представительницей ООН и женой президента. Соседи рассказали о неадекватном поведении пенсионерки по имени Галина, которая регулярно ведет себя агрессивно, кричит нецензурные слова и создает конфликтные ситуации. Пенсионерка также имеет задолженность по коммунальным платежам, достигающую миллиона рублей. Жильцы дома отмечают, что у Галины есть четверо взрослых детей, но они ее не навещают. Только дочь носит ей продукты. Редакция URA.RU направила запрос в региональное управление МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...