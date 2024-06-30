Жительница города Реж (Свердловская область), утверждающая, что она жена президента и представитель ООН, устроила пожар в своей квартире на улице Калинина, 8. Об этом сообщает 4 Канал в своем Telegram. Во время пожара женщина демонстрировала иконы из окна квартиры, пока из нее шел дым.
«Прямо сейчас женщина устроила пожар в своей квартире. Пока на улицу валил дым, она показывала иконы из окна всем собравшимся», — передает telegram-канал. Также она называла себя представительницей ООН и женой президента.
Соседи рассказали о неадекватном поведении пенсионерки по имени Галина, которая регулярно ведет себя агрессивно, кричит нецензурные слова и создает конфликтные ситуации. Пенсионерка также имеет задолженность по коммунальным платежам, достигающую миллиона рублей. Жильцы дома отмечают, что у Галины есть четверо взрослых детей, но они ее не навещают. Только дочь носит ей продукты.
Редакция URA.RU направила запрос в региональное управление МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
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