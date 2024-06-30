В Екатеринбурге резко подорожали новостройки

В Екатеринбурге квадратный метр жилья за месяц подорожал на 3,6%

01 июля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

За год квартиры на первичном рынке подорожали на 31,2 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в период май—июнь 2024 года один квадратный метр жилья на первичном рынке подорожал со 151,5 тысяч рублей до 157 тысяч рублей. Данные приводят в «Циан.Аналитике». «Средняя стоимость новостроек в Екатеринбурге выросла на 3,6%. В период май—июнь 2024 года первичное жилье подорожало на 5,5 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в конце июня составила 157 тысяч рублей,» — говорится в аналитике. С июня 2023 года по июнь 2024 года квартиры на первичном рынке подорожали на 31,2 тысяч рублей. Уральская столица вошла в тройку городов-лидеров с самым высоким приростом к стоимости квадратного метра за месяц. Аналитики связывают резкий рост цен с реакцией рынка на окончание программы льготной ипотеки с 1 июля 2024-го. Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен на аренду однокомнатных квартир. По данным telegram-канала «Циан для профи» в июне 2023 года однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, в июне 2024-го стоимость аренды составляет уже 29 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в период май—июнь 2024 года один квадратный метр жилья на первичном рынке подорожал со 151,5 тысяч рублей до 157 тысяч рублей. Данные приводят в «Циан.Аналитике». «Средняя стоимость новостроек в Екатеринбурге выросла на 3,6%. В период май—июнь 2024 года первичное жилье подорожало на 5,5 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в конце июня составила 157 тысяч рублей,» — говорится в аналитике. С июня 2023 года по июнь 2024 года квартиры на первичном рынке подорожали на 31,2 тысяч рублей. Уральская столица вошла в тройку городов-лидеров с самым высоким приростом к стоимости квадратного метра за месяц. Аналитики связывают резкий рост цен с реакцией рынка на окончание программы льготной ипотеки с 1 июля 2024-го. Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен на аренду однокомнатных квартир. По данным telegram-канала «Циан для профи» в июне 2023 года однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, в июне 2024-го стоимость аренды составляет уже 29 тысяч рублей.