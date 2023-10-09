Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом в Свердловской области 10 октября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин ждет доклад по делу свердловчан Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома в поселке Вересковом Свердловской области. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет, пишет пресс-служба ведомства. «Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересковом. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет. Кроме того они говорят, что на стенах их дома растут мох и плесень», — пишет telergam-канал «Следком». По данным ведомства, жильцы обращались в управляющую компанию. Там им заявили, что срок капитального ремонта перенесен на 2024 год. Однако сами жильцы уверены, что дом нужно признать аварийным. Свердловские следователи начали проверку по этому делу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома в поселке Вересковом Свердловской области. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет, пишет пресс-служба ведомства. «Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересковом. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет. Кроме того они говорят, что на стенах их дома растут мох и плесень», — пишет telergam-канал «Следком». По данным ведомства, жильцы обращались в управляющую компанию. Там им заявили, что срок капитального ремонта перенесен на 2024 год. Однако сами жильцы уверены, что дом нужно признать аварийным. Свердловские следователи начали проверку по этому делу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям