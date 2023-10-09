09 октября 2023

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин ждет доклад по делу свердловчан Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома в поселке Вересковом Свердловской области. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет, пишет пресс-служба ведомства.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересковом. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет. Кроме того они говорят, что на стенах их дома растут мох и плесень», — пишет telergam-канал «Следком».

По данным ведомства, жильцы обращались в управляющую компанию. Там им заявили, что срок капитального ремонта перенесен на 2024 год. Однако сами жильцы уверены, что дом нужно признать аварийным. Свердловские следователи начали проверку по этому делу.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома в поселке Вересковом Свердловской области. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет, пишет пресс-служба ведомства. «Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересковом. Жильцы опасаются, что здание скоро рухнет. Кроме того они говорят, что на стенах их дома растут мох и плесень», — пишет telergam-канал «Следком». По данным ведомства, жильцы обращались в управляющую компанию. Там им заявили, что срок капитального ремонта перенесен на 2024 год. Однако сами жильцы уверены, что дом нужно признать аварийным. Свердловские следователи начали проверку по этому делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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