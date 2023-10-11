Собянин раскрыл, на что будет тратиться бюджет Москвы

В Москве сформирован городской бюджет на 2024—2026 годы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, более 50% расходов будут направлены на соцподдержку горожан.
«Сформировали проект городского бюджета на 2024—2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия», — написал Сергей Собянин в своем
По его словам 44% расходов бюджета пойдут на развитие Москвы. В частности, на строительство и обновление школ, метро, детсадов, больниц и других объектов. Как отметил Собянин, минимальный размер пенсии с доплатой от Москвы вырастет до 24 500 рублей в месяц.
Ранее в Госдуму внесли бюджет РФ на 2024—2026 годы. Согласно ему, в стране вырастут доходы: как нефтегазовые и ненефтегазовые, так и от НДФЛ. Власти РФ также неоднократно заявляли о необходимости выполнять соцобязательства перед гражданами.
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