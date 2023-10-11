Собянин раскрыл, на что будет тратиться бюджет Москвы

Собянин сообщил о формировании бюджета Москвы на 2024—2026 годы
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин рассказал, как будет расходоваться бюджет Москвы на 2024—2026 годы Фото:
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Новый бюджет России на 2024—2026 годы

В Москве сформирован городской бюджет на 2024—2026 годы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, более 50% расходов будут направлены на соцподдержку горожан.

«Сформировали проект городского бюджета на 2024—2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

По его словам 44% расходов бюджета пойдут на развитие Москвы. В частности, на строительство и обновление школ, метро, детсадов, больниц и других объектов. Как отметил Собянин, минимальный размер пенсии с доплатой от Москвы вырастет до 24 500 рублей в месяц.

Ранее в Госдуму внесли бюджет РФ на 2024—2026 годы. Согласно ему, в стране вырастут доходы: как нефтегазовые и ненефтегазовые, так и от НДФЛ. Власти РФ также неоднократно заявляли о необходимости выполнять соцобязательства перед гражданами.

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В Москве сформирован городской бюджет на 2024—2026 годы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, более 50% расходов будут направлены на соцподдержку горожан. «Сформировали проект городского бюджета на 2024—2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам 44% расходов бюджета пойдут на развитие Москвы. В частности, на строительство и обновление школ, метро, детсадов, больниц и других объектов. Как отметил Собянин, минимальный размер пенсии с доплатой от Москвы вырастет до 24 500 рублей в месяц. Ранее в Госдуму внесли бюджет РФ на 2024—2026 годы. Согласно ему, в стране вырастут доходы: как нефтегазовые и ненефтегазовые, так и от НДФЛ. Власти РФ также неоднократно заявляли о необходимости выполнять соцобязательства перед гражданами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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