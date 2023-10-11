Челябинский суд прекратил банкротство фигуранта расследования ФСБ

В Челябинске остановили банкротство фигуранта расследования ФСБ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Арбитражном суде Челябинской области прекратили процесс банкротства фигуранта расследования ФСБ, компании «Реалдорстрой». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, дело в суде слушалось всего один месяц.

«Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО „Реалдорстрой“ прекратить. Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения», — отмечено в резолютивной части определения суда.

Процесс был запущен по инициативе налоговых органов. Сумма задолженности по налогам и сборам составила 2,5 млн рублей, в том числе 1,7 млн рублей основного долга. Оставшаяся часть долга сформировалась за счет пени.

Должник занимается строительством дорог, жилых и нежилых зданий. Согласно данным СБИС, операции по счетам приостановлены по решению налоговиков в ноябре 2021 года. В поле зрения СМИ компания попала в июне 2020 года в результате некачественного выполнения подряда. Расследование прокуратуры и ФСБ по Свердловской области показало, что после проведения ремонта набережной Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске часть работ не была выполнена, тротуарная плитка разваливалась, газон был не обустроен. «Реалдорстрой» пи этом выиграл тендер и получил 23 млн рублей бюджетных средств.

При подготовке материала URA.RU обратилось к ответчику с рядом вопросов. Ответы к моменту публикации не получены.