В Сургуте расширяют индустриальный парк «Югра»

11 октября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Строительство затянется на год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте расширяют индустриальный парк «Югра» за счет привлеченных инвесторов. Об этом URA.RU сообщил соучредитель парка Ринат Айсин. В планах руководства парка возвести универсальное производственное здание площадью от 280 до 1440 метров квадратных. «Данный цех мы строим для того, чтоб его можно было продать для тех резидентов, которые хотят размещаться в индустриальном парке и иметь часть собственных помещений. Объект строим за свои средства и за счет привлеченных инвесторов, которые заходят на стадии котлована. Надеемся, что и округ поучаствует», — сообщил Айсин. Это первый объект в индустриальном парке, который строится для продажи. Покупатель получает статус резидента, что позволяет ему воспользоваться поддержкой правительства. «Это базовый элемент инфраструктуры поддержки промышленности в автономном округе, на территории которого аккумулированы интересные, а главное востребованные производства, которые позволяют достичь технологического суверенитета, способствуют импортозамещению и росту производительности труда», — сообщил заместитель губернатора Сергей Черняев. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Денис Мантуров провел в Сургуте заседание координационного совета по промышленности. Главный вопрос встречи — импортозамещение в отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте расширяют индустриальный парк «Югра» за счет привлеченных инвесторов. Об этом URA.RU сообщил соучредитель парка Ринат Айсин. В планах руководства парка возвести универсальное производственное здание площадью от 280 до 1440 метров квадратных. «Данный цех мы строим для того, чтоб его можно было продать для тех резидентов, которые хотят размещаться в индустриальном парке и иметь часть собственных помещений. Объект строим за свои средства и за счет привлеченных инвесторов, которые заходят на стадии котлована. Надеемся, что и округ поучаствует», — сообщил Айсин. Это первый объект в индустриальном парке, который строится для продажи. Покупатель получает статус резидента, что позволяет ему воспользоваться поддержкой правительства. «Это базовый элемент инфраструктуры поддержки промышленности в автономном округе, на территории которого аккумулированы интересные, а главное востребованные производства, которые позволяют достичь технологического суверенитета, способствуют импортозамещению и росту производительности труда», — сообщил заместитель губернатора Сергей Черняев. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Денис Мантуров провел в Сургуте заседание координационного совета по промышленности. Главный вопрос встречи — импортозамещение в отрасли.