Обслуживание дорог в Тюмени обойдется в 3 раз дороже, чем в ЯНАО. Скрин

Администрация Тюмени заплатит 39 млн рублей за годовое обслуживание двух улиц

12 октября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Обслуживание будет включать в себя поддержание в рабочем состоянии всех элементов улиц Калинина и Тимофея Кармацкого Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Тюмени готова заплатить за годовое обслуживание улиц Калинина и Тимофея Кармацкого, расположенных в областном центре, 38,8 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит содержать чуть больше четырех километров дорог, сообщает площадка для проведения торгов «Сбербанк АСТ». «Закупка № 0167300000523000767, заказчик — МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени. Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени. Заявки принимаются до 19 октября, начальная цена — 38,8 млн рублей», — говорится карточке закупки на портале. В приложенных документах обозначено, что подрядчик до 31 октября 2024 года должен будет содержать 4,15 километра дорог в пределах улиц Калинина и Тимофея Кармацкого. Обслуживание одного километра обойдется в 9,2 млн рублей. Для примера, обслуживание 13,6 километров улиц в поселке в ЯНАО в 2023 году стоил местной администрации 4,9 млн рублей, то есть 2,8 млн рублей за километр. Ранее URA.RU рассказало о других необычных закупках, проводимых в Тюмени. Так, правительство области закупает медицинский искусственный интеллект. А один из местных колледжей планирует приобрести гильотину для своих студентов.

Администрация Тюмени готова заплатить за годовое обслуживание улиц Калинина и Тимофея Кармацкого, расположенных в областном центре, 38,8 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит содержать чуть больше четырех километров дорог, сообщает площадка для проведения торгов «Сбербанк АСТ». «Закупка № 0167300000523000767, заказчик — МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени. Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени. Заявки принимаются до 19 октября, начальная цена — 38,8 млн рублей», — говорится карточке закупки на портале. В приложенных документах обозначено, что подрядчик до 31 октября 2024 года должен будет содержать 4,15 километра дорог в пределах улиц Калинина и Тимофея Кармацкого. Обслуживание одного километра обойдется в 9,2 млн рублей. Для примера, обслуживание 13,6 километров улиц в поселке в ЯНАО в 2023 году стоил местной администрации 4,9 млн рублей, то есть 2,8 млн рублей за километр. Ранее URA.RU рассказало о других необычных закупках, проводимых в Тюмени. Так, правительство области закупает медицинский искусственный интеллект. А один из местных колледжей планирует приобрести гильотину для своих студентов.