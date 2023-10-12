В Челябинской области повысили выплаты семьям с детьми

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Заседание комитета ЗСО по социальной политике и комитета по законодательству. Челябинск, буяков сергей
Председатель комитета по соцполитике ЗСО Сергей Буяков рассказал о мерах поддержки семей с детьми Фото:

Депутаты челябинского заксобрания по инициативе губернатора Алексея Текслера повысили социальные выплаты при рождении ребенка и на газификацию домов. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ЗСО.

«В 2023 году сумма регионального маткапитала увеличилась со 108 тысяч до более чем 123 тысяч рублей. Маткапитал может быть использован для выплаты кредитов и процентов по кредиту, обучения детей, приобретения лекарств. Еще одна мера поддержки многодетных семей связана с выплатой на приобретение внутридомового газового оборудования. На сентябрьском заседании Заксобрания по инициативе губернатора мы приняли закон, повышающий эту выплату в полтора раза. Раньше она составляла 100 тысяч, а сейчас — 150 тысяч рублей. Это значительная помощь особенно для жителей сельских территорий, где есть частные дома. Газ помогает значительно сэкономить на отоплении жилья», — сообщил председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков.

Если многодетная семья является малообеспеченной, то она имеет право на оказание социальной поддержки в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году. В 2023 году размер данной выплаты равен 1500 рублей, на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения.

Также в этом году проиндексированы выплаты на каждого ребенка вне зависимости от критериев нуждаемости. Сейчас эта выплата составляет 6 360 рублей на каждого родившегося ребенка. Ряд регионов уже перенимает опыт Челябинской области в плане поддержки семей с детьми.

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Депутаты челябинского заксобрания по инициативе губернатора Алексея Текслера повысили социальные выплаты при рождении ребенка и на газификацию домов. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ЗСО. «В 2023 году сумма регионального маткапитала увеличилась со 108 тысяч до более чем 123 тысяч рублей. Маткапитал может быть использован для выплаты кредитов и процентов по кредиту, обучения детей, приобретения лекарств. Еще одна мера поддержки многодетных семей связана с выплатой на приобретение внутридомового газового оборудования. На сентябрьском заседании Заксобрания по инициативе губернатора мы приняли закон, повышающий эту выплату в полтора раза. Раньше она составляла 100 тысяч, а сейчас — 150 тысяч рублей. Это значительная помощь особенно для жителей сельских территорий, где есть частные дома. Газ помогает значительно сэкономить на отоплении жилья», — сообщил председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков. Если многодетная семья является малообеспеченной, то она имеет право на оказание социальной поддержки в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году. В 2023 году размер данной выплаты равен 1500 рублей, на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения. Также в этом году проиндексированы выплаты на каждого ребенка вне зависимости от критериев нуждаемости. Сейчас эта выплата составляет 6 360 рублей на каждого родившегося ребенка. Ряд регионов уже перенимает опыт Челябинской области в плане поддержки семей с детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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