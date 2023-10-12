Губернатор Махонин встретился с новым начальником «РЖД»

13 октября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал ОАО «РЖД» важным партнером региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев провели рабочую встречу. Они обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Пермского края. Дмитрий Махонин сообщил, что ОАО «РЖД» является важным партнером Прикамья. «Главными общими задачами являются — повышение качества и комфорта железнодорожных перевозок для населения, улучшение транспортной связи между краевой столицей и муниципалитетами», — говорится на сайте правительства. Инвестиции от «РЖД» в Пермский край вырастут вдвое по сравнению с предыдущим годом. Компания планирует направить в регион 16,7 млрд рублей до конца 2023 года. Эти деньги будут потрачены на обновление пути, подвижного состава, а также проекта развития Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода. Также планируется развивать направление Пермь — Соликамск. Также в ходе встречи обсуждался проект «Компактный город». Его дальнейшее развитие должно включать продление маршрута Пермь — Краснокамск до городского автовокзала, а также организацию перевозок по маршруту Пермь — Закамск. В планах увеличить частоту курсирования поездов и заменить старые поезда на новые «Ласточки». По итогам беседы Махонин и Бурцев подписали соглашение о создании нового остановочного пункта Попова между станциями Пермь I и Пермь II. Она будет расположена вблизи Эспланады и оснащена высокой платформой. Сейчас проектные работы завершены, документация направлена на Госэкспертизу. Заключение планируется получить до конца 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев провели рабочую встречу. Они обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Пермского края. Дмитрий Махонин сообщил, что ОАО «РЖД» является важным партнером Прикамья. «Главными общими задачами являются — повышение качества и комфорта железнодорожных перевозок для населения, улучшение транспортной связи между краевой столицей и муниципалитетами», — говорится на сайте правительства. Инвестиции от «РЖД» в Пермский край вырастут вдвое по сравнению с предыдущим годом. Компания планирует направить в регион 16,7 млрд рублей до конца 2023 года. Эти деньги будут потрачены на обновление пути, подвижного состава, а также проекта развития Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода. Также планируется развивать направление Пермь — Соликамск. Также в ходе встречи обсуждался проект «Компактный город». Его дальнейшее развитие должно включать продление маршрута Пермь — Краснокамск до городского автовокзала, а также организацию перевозок по маршруту Пермь — Закамск. В планах увеличить частоту курсирования поездов и заменить старые поезда на новые «Ласточки». По итогам беседы Махонин и Бурцев подписали соглашение о создании нового остановочного пункта Попова между станциями Пермь I и Пермь II. Она будет расположена вблизи Эспланады и оснащена высокой платформой. Сейчас проектные работы завершены, документация направлена на Госэкспертизу. Заключение планируется получить до конца 2023 года.