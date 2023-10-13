Челябинец обвиняется в избиении до смерти бывшего супруга своей возлюбленной

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Обвиняемый заключен под стражу Фото:

Житель Челябинска обвиняется в убийстве собутыльника, бывшего супруга своей возлюбленной, ударами по голове. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, вечером 8 октября в квартире одного из домов в Металлургическом районе Челябинска обвиняемый нанес бывшему супругу своей сожительницы не менее шести ударов руками по голове. Он причинил закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой потерпевший скончался», — уточнили в пресс-службе.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 39-летнего мужчина заключен под стражу. Проводятся сбор и закрепление доказательной базы.

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Житель Челябинска обвиняется в убийстве собутыльника, бывшего супруга своей возлюбленной, ударами по голове. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «По версии следствия, вечером 8 октября в квартире одного из домов в Металлургическом районе Челябинска обвиняемый нанес бывшему супругу своей сожительницы не менее шести ударов руками по голове. Он причинил закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой потерпевший скончался», — уточнили в пресс-службе. Челябинцу предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 39-летнего мужчина заключен под стражу. Проводятся сбор и закрепление доказательной базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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