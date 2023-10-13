Челябинец обвиняется в избиении до смерти бывшего супруга своей возлюбленной

Обвиняемый заключен под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Челябинска обвиняется в убийстве собутыльника, бывшего супруга своей возлюбленной, ударами по голове. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, вечером 8 октября в квартире одного из домов в Металлургическом районе Челябинска обвиняемый нанес бывшему супругу своей сожительницы не менее шести ударов руками по голове. Он причинил закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой потерпевший скончался», — уточнили в пресс-службе.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 39-летнего мужчина заключен под стражу. Проводятся сбор и закрепление доказательной базы.